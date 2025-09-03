36 perce
Világsztár hozott szerencsét egyik legszebb szőlőbirtoknak?! Óriási elismerés landolt Etyeken
A „legenda” szerint az Etyeki Kúria Borászat volt az első, amely pinot noir szőlőt telepített az etyeki borvidéken, ezzel új fejezetet nyitva a vörösborok történetében. A borászat idén is bekerült a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka verseny döntősei közé.
A „Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025” elismeréseket augusztus végén adták át a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán. A Bor és Piac szakmai magazin versenyén a középbirtok kategóriában az etyeki Haraszthy Pincészet győzött, ám nem maradt elismerés nélkül az Etyeki Kúria Borászat sem, amely megosztott második helyezést ért el.
Az Etyeki Kúria Borászat története szorosan összefonódik a borvidék fejlődésével. „Hiszünk abban, hogy a jövő a múltra épül, ezért törekszünk arra, hogy újító szellemben dolgozzunk és közben tiszteletben tartsuk és tanuljunk a hagyományokból” – olvasható a borászat honlapján. A pince 1996 óta működik az Öreghegyen, s már a kezdetektől az innováció és a hagyomány harmonikus összekapcsolásáról vált ismertté.
Az egyik legszebb szőlőbirtok számos díjat bezsebelt már
A borvidéken elsőként telepítettek pinot noir szőlőt, mellyel új fejezetet nyitottak az etyeki vörösborok történetében. A főborász, Mérész Sándor 2009-ben csatlakozott a csapathoz, és azóta formálja a borok stílusát, egyesítve a helyi adottságokat a nemzetközi tapasztalatokkal. Szakmai elismertségét mutatja, hogy 2013 óta minden évben a „Borászok Borásza” díj ötven jelöltje között szerepel.
A kezdeti kéthektáros ültetvény mára 50 hektárra nőtt, melyből jelenleg 25 hektár ad termést. Az etyeki sauvignon blanc, chardonnay és pinot noir mellett soproni területeiken kékfrankos és merlot fajtákkal is piacra léptek. 2009 óta szoros szakmai kapcsolatot ápolnak a burgenlandi Esterházy Pincészettel, amely nemcsak a szőlészeti-borászati munkában, hanem az export és a turizmus fejlesztésében is partnerük. A borászat 2010-től modernizációs és bővítési programba kezdett, amelynek eredményeként az építészetileg is kiemelkedő, a tájba illeszkedő pincészetben 2012 és 2023 között készültek boraik. Az elmúlt években a Göböli Borászat létrehozásával új fejezet nyílt a történetükben: a modern, fenntartható szemléletű épületben a pezsgőkészítés és az innovatív technológiák kaptak nagyobb hangsúlyt.
Az Etyeki Kúria, mint írják, különösen nagy figyelmet fordít a fenntarthatóságra: épületük részben a föld alá épült, energiájuk jelentős részét napelemek biztosítják, a szőlősorok közé zöldtakarást vetnek, derítésnél pedig kizárólag növényi fehérjét és bentonitot alkalmaznak. A festői környezetben fekvő birtok turisztikai központként is jelentős, nem véletlen tehát a mostani díj sem, amely nemcsak a szőlőbirtok szépségét, de az Etyeki Kúria szellemiségét is elismeri: a hagyományokból táplálkozó állandó megújulást.
Világsztár posztolt a Kúriából
Egy kis érdekesség: a minap világsztár ünnepelte itt a születésnapját. Nézd meg, hogy bulizott Shawn Mendes Etyeken! Az X-en csak egy szót írt egyébként a kép mellé: grateful, vagyis hálás(nak érzi magát). Sajnos a helysznít nem jelölte meg, de korábbi cikkünkben, a csoportképén látszik, bizony ugyanott készült a kép: az ország egyik legszebb szőlőbirtokán.
