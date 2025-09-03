Világsztár hozott szerencsét egyik legszebb szőlőbirtoknak?! Óriási elismerés landolt Etyeken

A „Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka 2025” elismeréseket augusztus végén adták át a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campusán. A Bor és Piac szakmai magazin versenyén a középbirtok kategóriában az etyeki Haraszthy Pincészet győzött, ám nem maradt elismerés nélkül az Etyeki Kúria Borászat sem, amely megosztott második helyezést ért el.

Az etyeki Öreghegyen működő Etyeki Kúria Borászat 1996 óta ötvözi a hagyományt és az innovációt. Idén a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka döntősei közé került, méltán képviselve a borvidéket

Fotót: Etyeki Kúria Facebook-oldal

Az Etyeki Kúria Borászat története szorosan összefonódik a borvidék fejlődésével. „Hiszünk abban, hogy a jövő a múltra épül, ezért törekszünk arra, hogy újító szellemben dolgozzunk és közben tiszteletben tartsuk és tanuljunk a hagyományokból” – olvasható a borászat honlapján. A pince 1996 óta működik az Öreghegyen, s már a kezdetektől az innováció és a hagyomány harmonikus összekapcsolásáról vált ismertté.

Az egyik legszebb szőlőbirtok számos díjat bezsebelt már

A borvidéken elsőként telepítettek pinot noir szőlőt, mellyel új fejezetet nyitottak az etyeki vörösborok történetében. A főborász, Mérész Sándor 2009-ben csatlakozott a csapathoz, és azóta formálja a borok stílusát, egyesítve a helyi adottságokat a nemzetközi tapasztalatokkal. Szakmai elismertségét mutatja, hogy 2013 óta minden évben a „Borászok Borásza” díj ötven jelöltje között szerepel.

A kezdeti kéthektáros ültetvény mára 50 hektárra nőtt, melyből jelenleg 25 hektár ad termést. Az etyeki sauvignon blanc, chardonnay és pinot noir mellett soproni területeiken kékfrankos és merlot fajtákkal is piacra léptek. 2009 óta szoros szakmai kapcsolatot ápolnak a burgenlandi Esterházy Pincészettel, amely nemcsak a szőlészeti-borászati munkában, hanem az export és a turizmus fejlesztésében is partnerük. A borászat 2010-től modernizációs és bővítési programba kezdett, amelynek eredményeként az építészetileg is kiemelkedő, a tájba illeszkedő pincészetben 2012 és 2023 között készültek boraik. Az elmúlt években a Göböli Borászat létrehozásával új fejezet nyílt a történetükben: a modern, fenntartható szemléletű épületben a pezsgőkészítés és az innovatív technológiák kaptak nagyobb hangsúlyt.