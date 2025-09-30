Dupláztak a diákok: idén is ugyanaz az osztály nyerte el a Legmobilisabb osztály címet

Idén is azok a tanulók nyerték el az Európai Mobilitási Hét keretében tartott verseny Legmobilisabb osztály címét, akik tavaly. Így őket visszatérő vendégként köszöntötte a Városházán Cser-Palkovics András polgármester és Igaz Krisztina, az SZKKK szakmai vezetője, hogy átadják a címmel együtt járó díjakat: egy emlékplakettet, egy 100 ezer forint értékű Decathlon-utalványt és egy Damniczki Cukrászda által felajánlott tortát.

A Legmobilisabb osztály cím büszke tulajdonosai.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Nem vándorolt máshova a Legmobilisabb osztály cím

A szeptember 16. és 22. között tartott Mobilitási Hét ezúttal is a fenntartható és környezetbarát közlekedésre hívta fel a figyelmet. Ennek részként szervezték meg a Legmobilisabb osztály versenyt Székesfehérváron, mely során a Németh László Általános Iskola előtti térre szólították az osztályokat. A bírálók egyrészt azt nézték, hogy kik azok a diákok, akik a legtöbb alternatív közlekedési eszközzel jelentek meg, valamint azt, hogy hogyan teljesítették az öt állomásból álló feladatokat. A verseny lezárultával a pontokat összesítették, majd az eredményhirdetésen kiderült, hogy 2025-ben is a Vörösmarty Mihály Általános Iskola osztálya, a 8 b. nyerte el a Legmobilisabb osztály címet.