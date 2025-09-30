szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legmobilisabb osztály

2 órája

Dupláztak a diákok: idén is ugyanaz az osztály nyerte el a Legmobilisabb osztály címet

Címkék#Cser-Palkovics András#legmobilisabb osztály#Európai mobilitási hét

Idén is a Vörösmarty Mihály Általános Iskola osztálya nyerte el a Legmobilisabb osztály címet.

Déri Brenda
Dupláztak a diákok: idén is ugyanaz az osztály nyerte el a Legmobilisabb osztály címet

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Idén is azok a tanulók nyerték el az Európai Mobilitási Hét keretében tartott verseny Legmobilisabb osztály címét, akik tavaly. Így őket visszatérő vendégként köszöntötte a Városházán Cser-Palkovics András polgármester és Igaz Krisztina, az SZKKK szakmai vezetője, hogy átadják a címmel együtt járó díjakat: egy emlékplakettet, egy 100 ezer forint értékű Decathlon-utalványt és egy Damniczki Cukrászda által felajánlott tortát.

Legmobilisabb osztály
A Legmobilisabb osztály cím büszke tulajdonosai.
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Nem vándorolt máshova a Legmobilisabb osztály cím

A szeptember 16. és 22. között tartott Mobilitási Hét ezúttal is a fenntartható és környezetbarát közlekedésre hívta fel a figyelmet. Ennek részként szervezték meg a Legmobilisabb osztály versenyt Székesfehérváron, mely során a Németh László Általános Iskola előtti térre szólították az osztályokat. A bírálók egyrészt azt nézték, hogy kik azok a diákok, akik a legtöbb alternatív közlekedési eszközzel jelentek meg, valamint azt, hogy hogyan teljesítették az öt állomásból álló feladatokat. A verseny lezárultával a pontokat összesítették, majd az eredményhirdetésen kiderült, hogy 2025-ben is a Vörösmarty Mihály Általános Iskola osztálya, a 8 b. nyerte el a Legmobilisabb osztály címet.

Legmobilisabb osztály

Fotók: Nagy Norbert - FMH

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu