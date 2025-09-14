szeptember 14., vasárnap

Fehérvári Légiparádé: Üzentek a szervezők a programmal kapcsolatban

​A 30. Börgöndi Légiparádé szervezői a legfrissebb információkat osztották meg a közönséggel a rendezvény programjaival kapcsolatban. Annak ellenére, hogy az időjárás egyelőre borús, a felhők hamarosan felszakadoznak, és a látogatók számos izgalmas programra számíthatnak.

Feol.hu

A 30. Börgöndi Légiparádé szervezői hangsúlyozták Facebook-bejegyzésükben, hogy rengeteg programelemmel készültek, amelyek nincsenek az időjáráshoz kötve. A látványos légi bemutatókból annyit terveznek megtartani, amennyit az időjárás enged, így a látogatóknak érdemes figyelniük a helyszíni bejelentéseket. A szervezők remélik, hogy a program a tervek szerint zajlik majd, és mindenki jól szórakozik. A rendezvény izgalmas pillanatokat ígér mind a légiparádéra, mind a földi programokra érkezőknek.

Mindenki a jubileumi légiparádé programjait várja, üzentek a szervezők.
Forrás: Albatrosz Repülő Egyesület

 

