Fehérvári Légiparádé: Üzentek a szervezők a programmal kapcsolatban

A 30. Börgöndi Légiparádé szervezői hangsúlyozták Facebook-bejegyzésükben, hogy rengeteg programelemmel készültek, amelyek nincsenek az időjáráshoz kötve. A látványos légi bemutatókból annyit terveznek megtartani, amennyit az időjárás enged, így a látogatóknak érdemes figyelniük a helyszíni bejelentéseket. A szervezők remélik, hogy a program a tervek szerint zajlik majd, és mindenki jól szórakozik. A rendezvény izgalmas pillanatokat ígér mind a légiparádéra, mind a földi programokra érkezőknek.

Mindenki a jubileumi légiparádé programjait várja, üzentek a szervezők.

Forrás: Albatrosz Repülő Egyesület