Űrhajósok érkeznek az idei Börgöndi Légiparádéra - íme a legjobb hírek a repülőnapról!

Szeptember 9-én sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők a közelgő Börgöndi Légiparádéról. A rendezvény idén ünnepli 30. jubileumát, és minden eddiginél gazdagabb programmal várja a látogatókat szeptember 14-én, vasárnap.

A börgöndi légiparádé idei különlegességeiről Józsa Dávid, Szilády Dezső és Viza Attila számoltak be

Fotó: S. Töttő Rita

- 1995-ben rendeztük az első légiparádét, akkor még szerényebb keretek között – idézte fel a kezdeteket Szilády Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke. – Azóta a repülőnap országos hírű eseménnyé nőtte ki magát, mindenki tudja, hogy szeptember második hétvégéje Börgönd és repülőnap. A jubileumra különösen gazdag programmal készülünk: a magyar légierő, szárazföldi alakulatok és külföldi vendégek is részt vesznek a bemutatókon.

Az idei esemény egyik legnagyobb szenzációja azonban nem a levegőben, hanem a színpadon várja a közönséget. Hazánk három űrhajósa – Farkas Bertalan, Kapu Tibor és Cserényi Gyula – közös pódiumbeszélgetésen osztja meg gondolatait. Ez lesz az első alkalom, hogy a múlt, a jelen és a jövő egyszerre jelenik meg Börgöndön, egy színpadon.

- Szerettünk volna valami olyat adni a közönségnek, ami túlmutat a hagyományos repülőprogramokon – emelte ki Józsa Dávid, az egyesület alelnöke. – Lesznek természetesen látványos légibemutatók: Mi-2-es és Kamov helikopterek, Bessenyei Péter, ejtőernyős ugrások, oldtimer gépek, sőt, Szlovákiából érkezik egy második világháborús légi harcot imitáló kötelék is. De úgy gondoltuk, a repülés mellett most a világűr felé is érdemes kitágítani a horizontot. Ezért is hatalmas megtiszteltetés, hogy Farkas Bertalan mellett Kapu Tibor és Cserényi Gyula is velünk lesz.

A szervezők nem feledkeztek meg a családokról sem: az idei évtől gyerekjátszóház, sétarepülési lehetőségek – köztük a legendás Li–2-essel –, helikopteres repülések és retro buszjáratok is színesítik a programot. A város részéről Viza Attila közbiztonsági tanácsnok hangsúlyozta a rendezvény jelentőségét:

- Köszönjük az Albatrosz Repülő Egyesületnek, hogy három évtizede ápolja és gazdagítja Székesfehérvár repüléstörténetét. Nemcsak a hagyományőrzésben, hanem az ifjúsági pilótaprogram elindításában is példaértékű munkát végeznek. Szeretettel várjuk Székesfehérvár és az egész ország közönségét – és kívánunk mindenkinek jó egészséget és kék eget!