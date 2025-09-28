Helikopterek is áthaladtak Székesfehérvár felett (képgalériával)

Az előzetes információknak megfelelően Székesfehérvár fölött is légijárművek repültek el — ezek egyike, egy H225M látható a Honvédségtől kapott, alapvetően az egyik főállomáson készült fotón. Mint a Magyar Honvédség honlapján olvasható: a H225-ös a világ egyik legjobb helikoptere — aviatikában, teljesítményben, önvezetőképességben egyaránt. Új gépek 2024-ben és 2025-ben is érkeztek az „állományba”.

A légijárművek Fejér légterét is érintették

Fotó: Magyar Honvéds

Szemléletes fotókon a légijárművek