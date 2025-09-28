Katonai járművek
3 órája
Helikopterek is áthaladtak Székesfehérvár felett (képgalériával)
Szeptember 26-án, pénteken reggel 6 órakor indult útnak Pápáról a konvoj. A katonai járművek (mind a szárazföldi, mind a légijárművek) egészen pontosan a Pápai Bázisrepülőtérről meneteltek Szolnok irányába, Fejér vármegyét is érintve.
Az előzetes információknak megfelelően Székesfehérvár fölött is légijárművek repültek el — ezek egyike, egy H225M látható a Honvédségtől kapott, alapvetően az egyik főállomáson készült fotón. Mint a Magyar Honvédség honlapján olvasható: a H225-ös a világ egyik legjobb helikoptere — aviatikában, teljesítményben, önvezetőképességben egyaránt. Új gépek 2024-ben és 2025-ben is érkeztek az „állományba”.
Szemléletes fotókon a légijárművek
Fejér vármegye felett is feltűntek a honvédség gépeiFotók: Magyar Honvédség
