szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katonai járművek

3 órája

Helikopterek is áthaladtak Székesfehérvár felett (képgalériával)

Címkék#Fejér vármegye#H225M#Pápai Bázisrepülőtér#helikopter

Szeptember 26-án, pénteken reggel 6 órakor indult útnak Pápáról a konvoj. A katonai járművek (mind a szárazföldi, mind a légijárművek) egészen pontosan a Pápai Bázisrepülőtérről meneteltek Szolnok irányába, Fejér vármegyét is érintve.

Feol.hu

Az előzetes információknak megfelelően Székesfehérvár fölött is légijárművek repültek el — ezek egyike, egy H225M látható a Honvédségtől kapott, alapvetően az egyik főállomáson készült fotón. Mint a Magyar Honvédség honlapján olvasható: a H225-ös a világ egyik legjobb helikoptere — aviatikában, teljesítményben, önvezetőképességben egyaránt. Új gépek 2024-ben és 2025-ben is érkeztek az „állományba”. 

A légijárművek Fejér légterét is érintették
A légijárművek Fejér légterét is érintették
Fotó: Magyar Honvéds

Szemléletes fotókon a légijárművek

Fejér vármegye felett is feltűntek a honvédség gépei

Fotók: Magyar Honvédség

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu