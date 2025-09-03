1 órája
A légiipar megcélozta az európai középmezőnyt
Először Börgöndön, majd Békéscsabán, harmadik alkalommal pedig ugyancsak a börgöndi repülőtéren várták a Légiipari Szakmai Napok vendégeit. Kedden délelőtt ünnepélyes megnyitóval kezdődött az idei program, amely holnap is folytatódik. A magyar légiipar 2026-ra Európa középmezőnyébe, az évtized végéig pedig az iparág vezető országai közé kíván emelkedni.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
A rendezvény résztvevőit először Józsa Dávid vitorlázórepülő világbajnok, az Albatrosz Repülő Egyesület alelnöke a Magyar Légiipari Klaszter nevében is köszöntötte, majd az Építési és Közlekedési Minisztérium képviseletében érkezett Farkas Andrásnak adta át a szót.
– Immár harmadik alkalommal rendezzük meg a Légiipari Szakmai Napot, amely most már hagyományt képvisel és bízunk abban, hogy még sok éven keresztül hasonló körben tudjuk bemutatni a szakmát az érdeklődőknek – mondta Farkas András, a közlekedési államtitkárság légügyi hatóság főosztályvezetője. – Külön köszönet a gyártók, a cégek képviselőinek, akik egyéb elfoglaltságaik mellett itt tudják tölteni az időt. A légiiparnak a következő években folyamatosan szüksége lesz új szakemberekre, ezért személy szerint nagy öröm számomra, hogy ilyen sok fiatalt köszönthetek: körülbelül 450 ifjú lesz vendégünk a két napban. A Magyar Légiipari Klaszter küldetése a légiipar képviseletében, versenyképességének növelésében, az iparág innovációs környezetének fejlesztésében, a hagyományok folytatásában, valamint az iparági kultúra megőrzésében és fejlesztésében egyaránt megnyilvánul. Emellett a klaszter az innováció és a technológiai fejlesztés támogatása mellett segíteni kívánja a piacra jutást, a tagok közötti közvetítőként és moderátorként ipari fejlesztéseket és megoldásokat biztosít. További cél, hogy kormányzati együttműködéssel szervezze az ágazatot fejlesztő kormányzati programok megvalósítását, valamint segítséget nyújtson a termék- és termelésfejlesztésben, elképzelésekben és pályázatokban. A közlekedési tárca érdekelt abban, hogy minél több fiatal találja meg hívatását ebben az iparágban, ezért fontos, hogy ezen a rendezvényen közelebb kerülhetnek olyan szakterületekhez, amelyekkel nem találkozhatnak a hétköznapokban.
Farkas András az eseményt a figyelemfelkeltés és a találkozás jó lehetőségének nevezte és megköszönte a szervezést a házigazda Albatrosz Repülő Egyesület és a Magyar Légiipari Kaszter munkatársainak.
– Hiánypótló kezdeményezésnek számított egy évvel ezelőtt, hogy segítsük a légiipari szereplők együttműködését és kommunikációját. Magyarországon számos repülőgépiparban dolgozó vállalkozás működik, ezért a klaszternek, a magyar államnak, a szaktárcának is célja a munka támogatása és segítése, a külföldi piacon való jelenlét erősítése, különböző programokon keresztül az új fejlesztések, innovációk támogatása. A légiipar jelentős ágazata a nemzetgazdaságnak, ez pedig nem csak Magyarországon, de az egész világon így van. Ezen a területen 2026-ban az európai középmezőnybe szeretnénk kerülni, ezért a hatóság és a tárca a jogszabályokat, rendeleteket úgy kívánja igazítani, hogy minél inkább segítse a fejlődést.
Lepsényi István, a Magyar Légiipari Klaszter elnöke lépett a mikrofonhoz, igyekezve emelt hangon megértetni magát hallgatóságával, hiszen a hangár lassan megtelt az érkező fiatalok zsivajával.
– Elsődlegesen azokat köszöntöm, akik lehetőséget teremtettek arra, hogy egy ilyen rendezvényt megszervezhessünk. Magyarország gazdaságán belül a légiiparnak, a légiközlekedés üzemeltetésének és kiszolgálásának aránya folyamatosan növekszik, a biztonságtechnika területén is élen jár. A légiipar egy folyamatosan fejlődő terület, ezért az ide látogató fiataloknak érdemes kihasználni a lehetőséget, hogy megismerkedhetnek az új technológiákkal, akár az anyaggyártás, akár az információ-technológia területén.
Szakmai program kezdődött a börgöndi repülőtérenFotók: Fehér Gábor / FMH
A Légiipari Szakmai Napokon a pályaválasztás előtt álló diákok ismerkedhetnek meg a légiiparhoz köthető hivatásokkal. A Magyar Légiipari Klaszter szervezésében, a Közlekedéstudományi Intézet és az Albatrosz Repülő Egyesület támogatásával megvalósult kétnapos rendezvényen mintegy 450 középiskolai tanuló és pedagógus vesz részt. A program fókuszába a képzést és oktatást helyezték, az a cél, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését a repülés, illetve a légiipar iránt. A kétnapos programon a hazai légiipar meghatározó szereplői, gyártók, karbantartók, oktatási intézmények és képzőszervezetek mutatkoznak be.
Az előadások mellett drónokat, célrepülőgépeket, repülőgép-, drón- és festőszimulátorokat, ultrakönnyű motoros vitorlázó repülőgépeket, magyar gyártmányú könnyűhelikoptert, egy utasszállító törzset is láthatnak az érkezők. Az Albatrosz Repülő Egyesület kiállítóhelyein a Nemere projekt kapcsán a farepülőgép-építést, a katonai légiirányítás múltját, valamint múzeumi repülőgépeket és helikoptereket mutatnak be a látogatóknak. Az ifjak szakemberek segítségével ismerkedhetnek a légijárművek karbantartásával, irányításával, a repülővezetői, műszaki, valamint a repülőmérnöki terület képzési lehetőségeivel.
