Vajon ki készíti el idén Fehérvár legízletesebb lecsóját? Hamarosan kiderül! (galéria, videó)
A délelőtti órákban már javában rotyogtak a bográcsban készülő lecsók Fehérváron. Videón és képeken mutatjuk, hogy milyen remek hangulatban telt az idén 20 éves Fehérvári Lecsófőző Vigasság.
Jubileumi születésnapját ünnepelte az idei Lecsófőző Vigasság, melyet szeptember 13-án, szombaton tartottak Székesfehérváron. Az évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvényre idén is rengetegen jelentkeztek. A programot megelőzően a városi honlap arról írt, hogy háromszáz bográcsban készül lecsó a mai napon és a helyszínen járva ebben mi sem kételkedtünk. A főzőterület idén is több utcát lefedett, ezért az arra közlekedők forgalomkorlátozásra számíthatnak a Lecsófőző végéig a következő szakaszokon: Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca – Várkörút.
Fehérvári Lecsófőző Vigasság 2025Fotók: Fehér Gábor / FMH
Nem tét nélküli az idei Lecsófőző sem
A jókedv mellett a főzésnek idén is tétje volt, már annak, aki szerette volna megmérettetni lecsóját és bebizonyítani, hogy bizony ő főzi Fehérvár legjobbját.
Ahogy arról a szervező SZKKK korábban honlapján is írta, akik benevezték lecsójukat a versenyre, azok az esemény napján, a reggeli órákban tehették ezt meg a helyszínen. A zsűri ezt követően 11 és 14 óra között végigjárt a főzőterületen, majd a zsűrisátorban íz, állag és tálalás alapján értékelte a kóstolt lecsókat. Az eredményhirdetés 16 órakor várható, melyről a feol.hu is beszámol.
A programra szokásosan kilátogatott Cser-Palkovics András polgármester és Vargha Tamás országgyűlési képviselő.