Lecsófesztivál

9 perce

Vajon ki készíti el idén Fehérvár legízletesebb lecsóját? Hamarosan kiderül! (galéria, videó)

Címkék#jubileum#Lecsófőző Vigasság#verseny

A délelőtti órákban már javában rotyogtak a bográcsban készülő lecsók Fehérváron. Videón és képeken mutatjuk, hogy milyen remek hangulatban telt az idén 20 éves Fehérvári Lecsófőző Vigasság.

Déri Brenda

Jubileumi születésnapját ünnepelte az idei Lecsófőző Vigasság, melyet szeptember 13-án, szombaton tartottak Székesfehérváron. Az évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rendezvényre idén is rengetegen jelentkeztek. A programot megelőzően a városi honlap arról írt, hogy háromszáz bográcsban készül lecsó a mai napon és a helyszínen járva ebben mi sem kételkedtünk. A főzőterület idén is több utcát lefedett, ezért az arra közlekedők forgalomkorlátozásra számíthatnak a Lecsófőző végéig a következő szakaszokon: Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca – Várkörút.

Lecsófőző
Lecsófőző Vigasság Székesfehérváron: Több száz lecsó készült idén is.
Fotó: FG / FMH

Fehérvári Lecsófőző Vigasság 2025

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Nem tét nélküli az idei Lecsófőző sem

A jókedv mellett a főzésnek idén is tétje volt, már annak, aki szerette volna megmérettetni lecsóját és bebizonyítani, hogy bizony ő főzi Fehérvár legjobbját. 

Ahogy arról a szervező SZKKK korábban honlapján is írta, akik benevezték lecsójukat a versenyre, azok az esemény napján, a reggeli órákban tehették ezt meg a helyszínen. A zsűri ezt követően 11 és 14 óra között végigjárt a főzőterületen, majd a zsűrisátorban íz, állag és tálalás alapján értékelte a kóstolt lecsókat. Az eredményhirdetés 16 órakor várható, melyről a feol.hu is beszámol.

A programra szokásosan kilátogatott Cser-Palkovics András polgármester és Vargha Tamás országgyűlési képviselő.


 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
