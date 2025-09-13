szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felkerült a korona

1 órája

Új Lecsókirályt avatott Fehérvár (galéria)

Címkék#eredményhirdetés#lecsó#Lecsófőző Vigasság

Huszadik alkalommal tartották meg szeptember 13-án, szombaton a Fehérvári Lecsófőző Vigasságot, melynek eredményhirdetésén kiderült, hogy ki vitte el idén az első helyet, azaz ki készítette el a legízletesebb lecsót.

Déri Brenda
Új Lecsókirályt avatott Fehérvár (galéria)

Fotó: FG / FMH

A szombati Lecsófőzőn hetvenhét lecsót kóstolt, majd értékelt a zsűri. A legjobb húsz lecsókészítő csapatot hívtak a színpadra, közülük az első három helyezett értékes nyereményeket is átvehetett, valamint kiosztottak két különdíjat is: a Sipi Emlékkupát és a Zsűri különdíját. 

Az eredményhirdetés kezdetén Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a résztvevőket, mint azt elmondta: nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, hiszen rengeteg finom lecsóétel közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. 

Megválasztották a lecsókirályt 2025-ben

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A 2025-ös Fehérvári Lecsófőző eredménye:

A legjobb lecsókészítő versenyzőket főzőhelyük számát kimondva szólítottak a színpadra. Az első helyet idén az A38-as számon lévők vihették el, Czigány Bence és csapata, akik a korona mellett ingyenesen megkapják jövőre a 26-os főzőhelyet, de utazási utalványt és további nyereményeket is átvehettek a főzők. Őket követték az A148-as helyen lévő Pincei Lecsótányok , majd a Lacigombócok.

A győztes rizses lecsónak a jó alapanyagok és a jó fűszerezés volt a titka – osztotta meg a jelenlévőkkel a Lecsókirály. 

Ami a két különdíjat illeti, átadták a Sipos Józsefről, a rendezvény ötletgazdájáról elnevezett Sipi Emlékkupát, amelyet idén az A15-nél lévő versenyzők vihettek haza, a Zsűri különdíját pedig a „Lecsómágus törpördögök” kapták.


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu