Új Lecsókirályt avatott Fehérvár (galéria)

A 2025-ös Fehérvári Lecsófőző eredménye:

A legjobb lecsókészítő versenyzőket főzőhelyük számát kimondva szólítottak a színpadra. Az első helyet idén az A38-as számon lévők vihették el, Czigány Bence és csapata, akik a korona mellett ingyenesen megkapják jövőre a 26-os főzőhelyet, de utazási utalványt és további nyereményeket is átvehettek a főzők. Őket követték az A148-as helyen lévő Pincei Lecsótányok , majd a Lacigombócok.

A győztes rizses lecsónak a jó alapanyagok és a jó fűszerezés volt a titka – osztotta meg a jelenlévőkkel a Lecsókirály.

Ami a két különdíjat illeti, átadták a Sipos Józsefről, a rendezvény ötletgazdájáról elnevezett Sipi Emlékkupát, amelyet idén az A15-nél lévő versenyzők vihettek haza, a Zsűri különdíját pedig a „Lecsómágus törpördögök” kapták.











