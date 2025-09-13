1 órája
Új Lecsókirályt avatott Fehérvár (galéria)
Huszadik alkalommal tartották meg szeptember 13-án, szombaton a Fehérvári Lecsófőző Vigasságot, melynek eredményhirdetésén kiderült, hogy ki vitte el idén az első helyet, azaz ki készítette el a legízletesebb lecsót.
Fotó: FG / FMH
A szombati Lecsófőzőn hetvenhét lecsót kóstolt, majd értékelt a zsűri. A legjobb húsz lecsókészítő csapatot hívtak a színpadra, közülük az első három helyezett értékes nyereményeket is átvehetett, valamint kiosztottak két különdíjat is: a Sipi Emlékkupát és a Zsűri különdíját.
Az eredményhirdetés kezdetén Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a résztvevőket, mint azt elmondta: nem volt egyszerű dolga a zsűrinek, hiszen rengeteg finom lecsóétel közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat.
Megválasztották a lecsókirályt 2025-benFotók: Fehér Gábor / FMH
A 2025-ös Fehérvári Lecsófőző eredménye:
A legjobb lecsókészítő versenyzőket főzőhelyük számát kimondva szólítottak a színpadra. Az első helyet idén az A38-as számon lévők vihették el, Czigány Bence és csapata, akik a korona mellett ingyenesen megkapják jövőre a 26-os főzőhelyet, de utazási utalványt és további nyereményeket is átvehettek a főzők. Őket követték az A148-as helyen lévő Pincei Lecsótányok , majd a Lacigombócok.
A győztes rizses lecsónak a jó alapanyagok és a jó fűszerezés volt a titka – osztotta meg a jelenlévőkkel a Lecsókirály.
Ami a két különdíjat illeti, átadták a Sipos Józsefről, a rendezvény ötletgazdájáról elnevezett Sipi Emlékkupát, amelyet idén az A15-nél lévő versenyzők vihettek haza, a Zsűri különdíját pedig a „Lecsómágus törpördögök” kapták.