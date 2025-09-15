1 órája
A botrányos Korda-koncert után a betörés volt a ráadás
A feol.hu-n minden héten akadnak olyan hírek, amelyek különösen felkeltik olvasóink figyelmét. Ezúttal sem volt ez másképp: a székesfehérvári Lecsófőző Vigasságtól kezdve a Retro Fesztivál bejelentésén át egészen egy sokkoló bűnesetig, öt írásunk lett a hét legolvasottabbja. Íme a toplista rövid összefoglalóval.
Forró hangulatú hét áll mögöttünk Fejérben: volt itt botrány és meghökkentő lopás, világsztárokat ígérő fesztivál, négylábú sztár érkezése, sőt még új királyt is avattak a város szívében. A Fehérvári Lecsófőző Vigasság mellett más történetek is lázban tartották az embereket – mutatjuk, miről beszélt a legtöbbet a megye.
8 millió forint tűnt el egy éjszaka alatt Abán
Egy helyi állatorvosi rendelőből vitték el a széfet, benne jelentős összeggel. A falu lakói döbbenten fogadták a hírt, és a rendőrség is nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást.
Egész Abát felborzolta az orvosi rendelő kirablása, rengeteg pénzt rejtett a széf
Új családtaggal bővült a Dolhai család
Dolhai Attila színházigazgató és színész közösségi oldalán mutatta meg legújabb családtagját, aki pillanatok alatt belopta magát a rajongók szívébe – de nem csak a cuki videó miatt lett nagy siker a bejegyzés.
Világsztárok érkeznek Székesfehérvárra
A Retro Fesztivál idei fellépői között két külföldi sztár is szerepel, mellettük pedig a hazai közönségkedvencek gondoskodnak a fergeteges hangulatról. A fesztivál igazi időutazást ígér, és egyetlen éjszakára minden a tombolásról fog szólni.
Világsztárok lepik el Fehérvárt, ettől mindenkire rájön a tombolás
Rajongói támadások kereszttüzében a Korda házaspár
Korda György és Balázs Klári egy fellépésük után kaptak szokatlanul éles kritikákat – ráadásul éppen saját közönségüktől. Egy rövid videó kavarta fel az állóvizet, a reakciók pedig pillanatok alatt elárasztották a közösségi médiát.
Durván beleálltak a rajongók Korda Györgybe és Balázs Kláriba
Új Lecsókirályt koronáztak Fehérváron
Idén is több tucat csapat főzte a legkülönfélébb lecsókat a Lecsófőző Vigasságon, de csak egy nyerhette el a „koronát”. A zsűri szerint az ízek összhangja döntött – és természetesen a jó hangulat sem maradt el a belvárosból.