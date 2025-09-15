A botrányos Korda-koncert után a betörés volt a ráadás

Forró hangulatú hét áll mögöttünk Fejérben: volt itt botrány és meghökkentő lopás, világsztárokat ígérő fesztivál, négylábú sztár érkezése, sőt még új királyt is avattak a város szívében. A Fehérvári Lecsófőző Vigasság mellett más történetek is lázban tartották az embereket – mutatjuk, miről beszélt a legtöbbet a megye.

Botrány a Korda-koncerten, rejtélyes betörés és egy lecsótrón a Lecsófőző Vigasságon – nem akármilyen hét volt ez

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

8 millió forint tűnt el egy éjszaka alatt Abán

Egy helyi állatorvosi rendelőből vitték el a széfet, benne jelentős összeggel. A falu lakói döbbenten fogadták a hírt, és a rendőrség is nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást.