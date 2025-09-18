szeptember 18., csütörtök

Tűzoltó a konyhában

1 órája

A fehérvári lecsókirály elárulta a titkát – otthon is imád főzni a hős tűzoltó

Címkék#lecsó#győztes#Lecsófőző Vigasság

Tűzoltóként dolgozik, de ugyanakkor imád a konyhában kísérletezni. Kikapcsolódás és feltöltődés számára, ha főzhet. Czigány Bencével, Székesfehérvár új Lecsókirályával beszélgettünk.

Déri Brenda
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Múlt hétvégén tartották a megyeszékhely egyik, ha nem a legnagyobb gasztronómiai rendezvényét, a Fehérvári Lecsófőző Vigasságot, amely idén ünnepelte 20. születésnapját. 

Lecsófőző Székesfehérváron
Fehérvári Lecsófőző: Cser-Palkovics András polgármester elhelyezi a Lecsókirály koronát a nyertesen.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Lecsófőzőn több száz étel készült, közülük 77 csapat nevezte be lecsóját a versenyre, de az erős mezőny ellenére a legjobban mégis Czigány Bence és csapatának kreálmánya nyerte el a zsűri tetszését, akik az ízek mellett a tálalást is értékelték. 

A Lecsófőző legjobbja egy rizses lecsó lett

A nyertes egy négyfős csapattal főzött, köztük barátnőjével, testvérével és az ő feleségével, de emellett voltak még ott jó néhányan a baráti és családi körből, akik folyamatosan szurkoltak nekik. Az elkészült lecsóétel végül egy szalonnaalappal készült, kolbászkarikákkal megbolondított rizses lecsó volt. 

– Számomra ez egy standard lecsó, így készítem otthon is. Nagyon szeretek a konyhában tevékenykedni, a hobbim a főzés, ezért nem volt kérdés, hogy idén is nevezünk – mesélte Bence, aki a tavalyelőtti Lecsófőzőn bekerült a top 20-ba.

– A tavaly évet azért hagytuk ki, mert tűzoltóként dolgozom és a verseny ideje alatt az árvízvédekezéshez vezényeltek ki minket – folytatta.

Kérdésünkre, miszerint az idei verseny előtt letesztelték-e az ott elkészített lecsót, csak annyit felelt, hogy mindent vagy semmit alapon indultak neki a napnak. Nem próbálták el előzetesen, de a végeredményt látva nem is kellett.

Ami a jövő évi Lecsófőzőt illeti, oda a helyük már most megvan, ugyanis a Lecsókirály cím mellé számos más ajándékot is kaptak, köztük egy ingyenes főzőhelyet. Mivel a hely már garantált, nem maradt más, mint kitalálni, hogy milyen lecsóval újítanak be. Bence annyit ígért, hogy egy teljesen új ízvilágú lecsót fognak készíteni.

 

