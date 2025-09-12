szeptember 12., péntek

Fejér vármegye

1 órája

Lecsófőző és repülőnap – Programajánló a hétvégére

Címkék#Lecsófőző Vigasság#program#vásár#repülőnap

Feol.hu
Lecsófőző és repülőnap – Programajánló a hétvégére

2024-ben is kifogástalan volt a hangulat a Fehérvári Lecsófőző Vigasságon.

Fotó: FMH-archív (Nagy Norbert)

Szeptember 13., szombat

Székesfehérvár 6.30-tól

Már korán reggel kezdetét veszi az idei Fehérvári Lecsófőző Vigasság programsorozata. A főzőversenyen túl napközben színes színpadi programokkal, gyermekjátékokkal, utcazenével várják a Várkörút és a Zichy-liget környékére érkezőket. Az eredményhirdetésre, ahol kiderül, idén ki készítette a legjobb lecsót, 16.00 órakor kerül sor.

Csákvár 9.00-tól

Egészségnapot tartanak szombaton: 9.15: jógakaland, 9.30: Gerinctréning, 10.00: Életmentő percek, 11.00: Testet és lelket harmonizáló jóga, 12.00: Egészséges falatkák, 13.00: Koncentráció és figyelem fejlesztése, 13.00-18.00: Kerékpáros ügyességi akadálypálya, 14.00: Stresszcsökkentés a rohanó világban, 14.30-16.00: Beszédműhely, 15.00: Szenior örömtánc, 15.00:Masszázs jótékony hatásai, 15.40: Diafilmvetítés 16.00 Latin Ritmusok, 16.00. Gyógynövények a mindennapokban, 17.00 Fitt torna.

Csókakő 9.30-tól
26. Csókakői Várjátékok: 9.30 Megnyitó a Várkapuban. 10.00 Ünnepi megemlékezés a Kárpátok őre szobor 5 éves fennállásának alkalmából. 10.00 Kézműves vásár a Zrínyi utcában, 12.30 Szelindek Régi-Világzene, 13.30 Csókakőért érdemérem és Csókakő legszebb portája díjátadása, 14.00 Csókakői Várbarátok műsora, 14.30 Csókakői Szent Donát Borrend ünnepi bemutatkozása, 15.00 Magyar Királyi Kardforgatók harci bemutatója 16:00 Móri Fúvószenekar, 18.00 Csókakői Barkócaberkenye Néptáncegyüttes, 18.30 Heniverzum előadása, 19:15 HellRaisers együttes koncertje 20:30 Luxurious dance show, 21:00 Utcabál.

Martonvásár 9.00 – 12.00 

Nemes célra vállalkoztak Martonvásáron. Szombaton délelőtt jótékonysági palacsintasütést tartanak a Darázsderék Táncklub szervezésében a BBK rendezvényudvarban. Szeretnék a befolyt összegből a Brunszvik Óvodát támogatni. 

Jenő 12.00 

Babaköszöntéssel egybekötött szüreti felvonulást tartanak Jenőn. A felvonulás pontban 12 órakor veszi kezdetét az önkormányzattal szemben található Levendulás Parktól, de ekkor köszöntik az elmúlt egy évben született babákat is.A felvonulás során a népviseletet öltött jenőiek először a Kossuth utca és a Batthyány utca kereszteződésében állnak meg, majd a művelődési háznál, a kávézónál és végül a Fő utca- Batthyány utca kereszteződésében.

Szabadhídvég 12.00

Lecsófőző versennyel veszi kezdetét 12 órától a falunap, amit aztán a megnyitó és a verseny eredményhirdetése követ a délután folyamán. Érkeznek hagyományőrzők és különböző színpadi fellépők. Mások mellett a Sógorok, Varga Feri és Balássy Betty és a Dyamond Exclusive Partyzenekar. Este pedig tombolasorsolás és rerto disco lesz.

 

Szeptember 14., vasárnap

Csókakő 9.00

Őszköszöntő Vári Vásár tartanak.

Börgönd 8.00 – 18.00

Repülőgép különlegességek lepik el az eget Székesfehérvár felett, jön az újabb légiparádé. A székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület 30. légiparádéját a Börgöndi repülőtéren tartja, ahol Európa-bajnok műrepülők, a sportrepülés jeles képviselői, ejtőernyősök és harci bemutatók hódítják meg az eget és az érdeklődőket. 8 és 18 óra között egész nap színes programok a levegőben és földön.

