2 órája

Lecsó télire – így marad velünk a nyár íze

Címkék#lecsó#alaprecept#étel

Fedezd fel, hogyan őrizheted meg a paprika és paradicsom zamatait! A lecsó nemcsak nyáron lehet asztalunk éke: egyszerű praktikákkal télire is eltehető.

Feol.hu

A lecsó a magyar nyár egyik legkedveltebb étele, amely paprika, paradicsom és hagyma harmóniájával idézi meg a napfényes hónapokat. De miért kellene beérnünk vele csak nyáron, ha télire is eltehető? — írta meg a duol.hu.

Nem csak nyáron élvezhetjük a lecsó ízét
Nem csak nyáron élvezhetjük a lecsó ízét
Forrás: duol.hu

Lecsó télire – recept és praktikák

A klasszikus lecsó alapreceptje egyszerű: hagyma, paradicsom, paprika, fűszerek. A titok inkább az apró fortélyokban rejlik: a paprika és paradicsom héjának eltávolítása, a száraz dunsztban való pihentetés, vagy akár a fűszernövényekkel gazdagított üveg. Ezeknek köszönhetően a télire eltett lecsó üde, selymes és különleges marad.

A duol.hu cikkében Molnár Tamásné, Gerő Irén (Ircsike konyhája) mutatja meg, hogyan készíthető el a tartósított változat, amely télen is elővarázsolja a nyár ízeit. A teljes recept és részletes praktikák az eredeti cikkben, ide kattintva olvashatók.

Lecsó az asztalon egész évben

Akár szalonnával, kolbásszal vagy tojással gazdagítjuk, a télire eltett lecsó igazi kincs: egyetlen falat, és újra nyári hangulat tölti meg a konyhát. Ez a hagyományos étel bizonyítja, hogy egy kis odafigyeléssel a szezonális alapanyagok ízei bármikor elérhetőek.

 

