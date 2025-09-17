Lecsó, kézműves vásár és kóstolók: Székesfehérváron is jön a III. Nyitott Piacok Napja

Pénteken és szombaton Székesfehérvár Városi Piaca igazi gasztro- és élményközponttá alakul: a látogatók lecsófőzésen, szilvalekvárfőzésen és fánksütésen vehetnek részt, miközben must-, bor-, sajt-, zöldség-gyümölcs- és füstöltáru-kóstolók várják őket. A kreatívabb érdeklődők kézműves vásáron kosárfonást, ékszerkészítést, kerámiafestést, virágdíszítést, horgolást és akvarellfestést próbálhatnak ki.

A családokat kisállat-bemutató is szórakoztatja. A Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma harmadik alkalommal hívja életre a Nyitott Piacok Napját, amelynek idei mottója: „a piac, mint találkozási pont”. A kétnapos rendezvény célja, hogy a vásárlókat és a termelőket közelebb hozza egymáshoz, és megmutassa, hogy a piac nemcsak a bevásárlás, hanem az élmények helyszíne is.