Mérlegen az elmúlt egy év: lakossági fórum Velencén

Az elmúlt egy év eredményeit, ügyeit foglalta keretbe az a lakossági fórum, melyre szeptember 5-én, pénteken került sor Velencén, s ahol szó esett a megvalósult és tervezett beruházásokról, a pályázati lehetőségek kihasználásáról, a folyamatban lévő peres ügyekről, városi rendezvényekről, a Venezia lakópark helyzetéről, valamint a Velence Városgazdálkodási Kft. működéséről.

A velencei lakossági fórumon Krausz György polgármester számolt be az új mammográfiáról, a Venezia lakópark közvilágításáról és a Városgazdálkodási Kft. nyereséges működéséről

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Lakossági fórum Velencén: fejlesztések és sikerek

A beruházások terén több közlekedést érintő változás valósult meg – hangzott el Krausz György polgármester beszámolójában: eltávolították a parkolóórákat a Tópart utcáról, biztonságosabbá tették a forgalmat az orvosi rendelőnél és a Bethlen Gábor utcában, megújult a pékség előtti parkoló, és sor került veszélyes fák eltávolítására is. Az önkormányzat kiemelt feladatként kezelte az illegális hulladéklerakók felszámolását, így megtörtént az Evezős út melletti elhanyagolt terület kitakarítása is, amely a jövőben közösségi térként szolgál majd. Emellett közösségi összefogással új röplabdapálya épült a Tóbíró strandon. A tervek között szerepel több gyalogátkelőhely létesítése, forgalomkorlátozó intézkedések bevezetése, a ravatalozó sürgős felújítása, valamint játszótér és bankautomata létesítése Újtelepen.

A pályázati források kihasználása terén a városvezetés beszámolt több folyamatban lévő projektről. Ezek közül kiemelkedik az óvodák felújítása, amely több mint 160 millió forintos támogatással valósulhat meg, valamint az Élhető települések program, amely közel 300 millió forint értékben biztosít lehetőséget zöldfelületek, közösségi terek és fenntartható közlekedési megoldások fejlesztésére. Ezen kívül benyújtották a külterületi utak felújítására vonatkozó pályázatot, valamint a Versenyképes Járások Program keretében a szakrendelő egy új mammográfiai készülékkel gazdagodik.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A fórumon a folyamatban lévő peres ügyekről is tájékoztatást adtak. A Korzó és a meg nem épült uszoda ügyében jelenleg is zajlanak az eljárások, melyeket Kotilla Brigitta ügyvéd részletezett a megjelenteknek. Ezekről később bővebben beszámolunk.