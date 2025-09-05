1 órája
Mérlegen az elmúlt egy év: lakossági fórum Velencén
Új mammográfiai készülék érkezik a szakrendelőbe, megoldódott a Venezia lakópark közvilágítása, és ismét nyereségesen működik a Velence Városgazdálkodási Kft. Ezekről és számos más eredményről számolt be a város lakossági fórumán Krausz György polgármester.
Az elmúlt egy év eredményeit, ügyeit foglalta keretbe az a lakossági fórum, melyre szeptember 5-én, pénteken került sor Velencén, s ahol szó esett a megvalósult és tervezett beruházásokról, a pályázati lehetőségek kihasználásáról, a folyamatban lévő peres ügyekről, városi rendezvényekről, a Venezia lakópark helyzetéről, valamint a Velence Városgazdálkodási Kft. működéséről.
Lakossági fórum Velencén: fejlesztések és sikerek
A beruházások terén több közlekedést érintő változás valósult meg – hangzott el Krausz György polgármester beszámolójában: eltávolították a parkolóórákat a Tópart utcáról, biztonságosabbá tették a forgalmat az orvosi rendelőnél és a Bethlen Gábor utcában, megújult a pékség előtti parkoló, és sor került veszélyes fák eltávolítására is. Az önkormányzat kiemelt feladatként kezelte az illegális hulladéklerakók felszámolását, így megtörtént az Evezős út melletti elhanyagolt terület kitakarítása is, amely a jövőben közösségi térként szolgál majd. Emellett közösségi összefogással új röplabdapálya épült a Tóbíró strandon. A tervek között szerepel több gyalogátkelőhely létesítése, forgalomkorlátozó intézkedések bevezetése, a ravatalozó sürgős felújítása, valamint játszótér és bankautomata létesítése Újtelepen.
A pályázati források kihasználása terén a városvezetés beszámolt több folyamatban lévő projektről. Ezek közül kiemelkedik az óvodák felújítása, amely több mint 160 millió forintos támogatással valósulhat meg, valamint az Élhető települések program, amely közel 300 millió forint értékben biztosít lehetőséget zöldfelületek, közösségi terek és fenntartható közlekedési megoldások fejlesztésére. Ezen kívül benyújtották a külterületi utak felújítására vonatkozó pályázatot, valamint a Versenyképes Járások Program keretében a szakrendelő egy új mammográfiai készülékkel gazdagodik.
A fórumon a folyamatban lévő peres ügyekről is tájékoztatást adtak. A Korzó és a meg nem épült uszoda ügyében jelenleg is zajlanak az eljárások, melyeket Kotilla Brigitta ügyvéd részletezett a megjelenteknek. Ezekről később bővebben beszámolunk.
Mint elhangzott, a város közösségi életének erősítése érdekében a vezetés számos rendezvényt szervezett és támogatott az elmúlt évben. A hagyományos ünnepi események mellett új, hagyományteremtő programokkal is bővült a kínálat, amelyek közül kiemelkedett az idén először megrendezett B My Lake fesztivál. A rendezvény a turisztikai vonzerő mellett bevételt is hozott a városnak, és a helyi vállalkozásokat is segítette – mutatott rá a város vezetője, ahogy arra is: az ősz folyamán további események várják a lakosságot, köztük a Szerencse Fesztivál, a szüreti bál, az adventi rendezvények és a világító járműkaraván.
A Venezia lakópark lakóit régóta érintő problémák szintén napirendre kerültek. Krausz György elmondta: bár az utak rossz állapota és a gyalogátkelők hiánya továbbra is nehézséget jelent, a közvilágítás problémáját az önkormányzat megoldotta. Az úthálózat magántulajdonban van, így az önkormányzat közvetlenül nem avatkozhat be, de folyamatos egyeztetések zajlanak a tulajdonosokkal, a gyalogátkelők kialakítása pedig előkészítés alatt áll.
Végül a Velence Városgazdálkodási Kft. helyzetéről is szó esett. A 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő cég működésében az új vezetés számos hiányossággal szembesült, többek között elhanyagolt járműparkkal, rendezetlen közműmérőkkel és kintlévőségekkel. Az elmúlt hónapokban azonban sikerült rendet tenni, új járművek és munkagépek beszerzésére került sor, az elmaradt feladatokat pótolják, és a cég három év veszteséges működés után ismét nyereségesen gazdálkodik – emelte ki a polgármester.