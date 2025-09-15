szeptember 15., hétfő

Arcanum

1 órája

Labdarúgó nők a pályán

Négy-ötszáz nézőt csalogatott ki a lelátótérre a futballozó postás hölgyek látványa az Ikarus pályára.

Déri Brenda

A nézők a Székesfehérvári Postás női labdarúgócsapatának NB I-es bemutatkozó mérkőzésére érkeztek – írtuk 1985-ös lapszámunkban. Ám ekkoriban a női foci, mint olyan nem volt túl megszokott látvány, ezért idő kellett, míg a szurkolók tényleg szurkolók lettek, ezt részletezi cikkünk a továbbiakban.

„A közönség zöme inkább szemlélője, mintsem szurkolója volt a meccsnek. Tudvalévőleg terebélyesedőben van nálunk a női foci, de a sportbarátoknak időre van szükségük, az ilyen sokáig eretnekségnek számítóújdonság megszokásához. A rendezők toleranciáját dicséri, hogy egyelőre nem szedtek belépőt, ezzel is elősegítve, hogy legközelebb, az újszerűség varázsának halványulásával sem legyen kisebb az érdeklődés” – olvasható a 40 évvel ezelőtti tudósítás.

Ami az eredményt illeti a Postás 1-1-es döntetlennel kezdte NB I-es pályafutását. 

 


 


 

 

