Kvíz 3 órája

Felismered a képen szereplő magyar énekeseket?

Ha szereted a magyar zenét és a fejtörőket, ez neked való! Kvízünk nemcsak szórakoztat, de jó alkalom arra is, hogy újra felfedezd a magyar zene sokszínűségét.

Kvízünkben összeválogattunk nyolc fotót, amelyeken ismert magyar énekesek láthatók. A feladat egyszerű: nézd meg a képeket, és jelöld be, melyik előadók láthatók rajtuk! Lehet, hogy a végén még egy régi dalát is újra meghallgatod. Kvíz a magyar énekesekről – vajon felismered mindet? Teszteld tudásod kvízünkben! Felismered az énekeseket?

1. Zalatnay Sarolta Helyes válasz Rossz válasz Szűcs Judit Helyes válasz Rossz válasz Nótár Mary Helyes válasz Rossz válasz 2. Rúzsa Magdolna Helyes válasz Rossz válasz Csepregi Éva Helyes válasz Rossz válasz Radics Gigi Helyes válasz Rossz válasz 3. Klajkó Szandra Helyes válasz Rossz válasz Zséda Helyes válasz Rossz válasz Szekeres Adrien Helyes válasz Rossz válasz 4. Bódi László Helyes válasz Rossz válasz Király Viktor Helyes válasz Rossz válasz Koós János Helyes válasz Rossz válasz 5. Palcsó Tamás Helyes válasz Rossz válasz Bálint Ádám Helyes válasz Rossz válasz Vastag Csaba Helyes válasz Rossz válasz 6. Demjén Ferenc Helyes válasz Rossz válasz Máté Péter Helyes válasz Rossz válasz Pataky Attila Helyes válasz Rossz válasz 7. Koós János Helyes válasz Rossz válasz Korda György Helyes válasz Rossz válasz Demjén Ferenc Helyes válasz Rossz válasz 8. Cserháti Zsuzsa Helyes válasz Rossz válasz Kovács Kati Helyes válasz Rossz válasz Koncz Zsuzsa Helyes válasz Rossz válasz

