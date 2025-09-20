Kvíz
3 órája
Felismered a képen szereplő magyar énekeseket?
Ha szereted a magyar zenét és a fejtörőket, ez neked való! Kvízünk nemcsak szórakoztat, de jó alkalom arra is, hogy újra felfedezd a magyar zene sokszínűségét.
Kvízünkben összeválogattunk nyolc fotót, amelyeken ismert magyar énekesek láthatók. A feladat egyszerű: nézd meg a képeket, és jelöld be, melyik előadók láthatók rajtuk! Lehet, hogy a végén még egy régi dalát is újra meghallgatod.
Teszteld tudásod kvízünkben! Felismered az énekeseket?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
