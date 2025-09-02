Kutyaürülék gyűjtők hiányában egy lakó helyezett ki szemetest erre a célra

Általában az önkormányzat az, aki ügyel arra, hogy egy adott településen legyen elegendő közkuka vagy épp kutyaürülék-gyűjtő edény kihelyezve. Székesfehérváron is sok ilyen található a köztereken, vannak azonban olyan helyek, ahol nincs a lakóházak, társasházak közvetlen közelében kutyaürülék-gyűjtő szemetes. Ebből adódik a nagyobb probléma, hogy ennek hiányában a környéken sok a földön, fűben hagyott kutyapiszok, pedig súlyos pénzeket fizethet az, aki nem szedi fel a kutyája által hátrahagyott csomagot.

A lakó szerint sok a földön hagyott kutyapiszok

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Tessék összeszedni a kutyapiszkot!

Legalábbis ezt mondja a Munkácsy Mihály utca és környékén élő egyik lakos, aki állítása szerint többször kérte már az ilyen kukák kihelyezését, de ez eddig nem történt meg, így fogta magát, levitt egy erre a célra felcímkézett kukát és arra kéri a kutyasétáltatókat, hogy használják, szedjék fel kutyájuk után a piszkot. Mindezt egy fehérvári internetes csoportban osztotta meg.

Íme, a kihelyezett kutyaürülék-gyűjtő szemetes

Forrás: Marton Ádám

Hozzáteszi a szemetes kiürítését és a zsákok cseréjét is ő végzi, cserébe annak használatára kéri az érintetteket.