Kulturális programokkal várják az érdeklődőket Jenőn

Jenő a történelem viharában címmel nyílik második világháborús, valamint helytörténeti kiállítás szeptember 27-én, szombaton az Andrássy utca 27-es szám alatt.

A program 14 óra 30 perckor veszi kezdetét Budai Ferenc polgármester megnyitójával, majd ezt követi egy kötetlen beszélgetés Bálint József faszobrásszal, Körmendi Gitta költővel és Szíj Kamilla grafikusművésszel.

16 órakor díjátadóval folytatódik a kiállítás, mely során a II. Jenői Fotópályázat győztesét díjazzák, de itt kerül sor a kvízverseny eredményhirdetésére is. 17 órától aztán kulturális műsorral készülnek a szervezők, végül pedig 19 órakor máglyagyújtással zárul a program.