Ezeket az építészeti kincseket fedezheted fel a kulturális örökség napjain idén

Szeptember 20–21-én ismét kitárulnak a múlt kapui Fejérben is, ahol kastélyok, templomok, múzeumok és városi sétautak várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjain. Az idei rendezvénysorozat különösen az építészet sokszínűségére és kulturális örökségünket formáló jelentőségére helyezi a hangsúlyt, az 1975-ös Európai Építészeti Örökség Évének 50. évfordulóját ünnepelve.

Geszner-ház és a hozzá tartozó park kapui is megnyílnak a látogatók előtt a kulturális örökség napjain.

Forrás: Geszner-park

Számos program várja az érdeklődőket a kulturális örökség napjain

Csákvár ékköve: a Geszner-ház és park

Vasárnap, szeptember 21-én 10 és 16 óra között a csákvári Geszner-ház és a hozzá tartozó park kapui is megnyílnak a látogatók előtt. A Vértesi Natúrpark központjaként működő épület és a klasszicista Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó park történeti és természeti értékei vezetett séták során fedezhetők fel. A 10 és 14 órakor induló túrák során nemcsak a múlt, hanem a jövőt formáló klíma-adaptív kertépítészeti megoldások is bemutatásra kerülnek.

A legendák otthona: a nádasdladányi Nádasdy-kastély

Szombaton, szeptember 20-án a nádasdladányi Nádasdy-kastély várja az érdeklődőket. Az ország egyik legszebb neogótikus Tudor-stílusú kastélya mesés környezetben, 24 hektáros parkkal fogadja a látogatókat. Az épületvezetések 12 és 16 órakor indulnak, betekintést engedve a kastély történetébe és titkaiba.

Játék és emlékezet: Hetedhét Játékmúzeum

Székesfehérváron, a belvárosi Oskola utcában vasárnap 16 és 17 óra között különleges élményben lehet részük a látogatóknak. A Hetedhét Játékmúzeum Moskovszky Éva és Auer Erzsébet páratlan játékgyűjteményét, valamint Réber László grafikáit mutatja be. A program nemcsak nosztalgiát, hanem gondolatébresztő élményt is kínál arról, hogyan mesél a játék a kultúráról és az életről.

A néprajzi múlt kincsei az Országzászló téren

Szombaton 10 és 11 óra között Székesfehérvár néprajzi öröksége tárul fel a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyén. A látogatók nyomon követhetik a hagyományos paraszti kultúra tárgyainak útját a készítéstől a használatig.

Skanzen a panelházak tövében: Palotavárosi kiállítóhely

Szeptember 20-án, szombaton 14 és 17 óra között a Rác utca és környéke idézi meg Székesfehérvár múltját. A szerb ortodox templommal és népi építészeti emlékekkel tarkított városrész egykor a Rácváros központja volt, ma pedig a skanzenhangulat révén mesél a hagyományról.