Ezeket az építészeti kincseket fedezheted fel a kulturális örökség napjain idén

Címkék#Fejér#építészet#Kulturális örökség napjai

A nádasdladányi kastély romantikus termeitől a csákvári Geszner-ház parkján át a székesfehérvári városismereti sétákig sokszínű programokkal találkozhatsz a kulturális örökség napjain szeptember 20–21-én. Az alábbiak mindegyike remek lehetőségnek ígérkezik!

Feol.hu

Szeptember 20–21-én ismét kitárulnak a múlt kapui Fejérben  is, ahol kastélyok, templomok, múzeumok és városi sétautak várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjain. Az idei rendezvénysorozat különösen az építészet sokszínűségére és kulturális örökségünket formáló jelentőségére helyezi a hangsúlyt, az 1975-ös Európai Építészeti Örökség Évének 50. évfordulóját ünnepelve.

kulturális örökség
Geszner-ház és a hozzá tartozó park kapui is megnyílnak a látogatók előtt a kulturális örökség napjain.
Forrás: Geszner-park

Számos program várja az érdeklődőket a kulturális örökség napjain 

Csákvár ékköve: a Geszner-ház és park

Vasárnap, szeptember 21-én 10 és 16 óra között a csákvári Geszner-ház és a hozzá tartozó park kapui is megnyílnak a látogatók előtt. A Vértesi Natúrpark központjaként működő épület és a klasszicista Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó park történeti és természeti értékei vezetett séták során fedezhetők fel. A 10 és 14 órakor induló túrák során nemcsak a múlt, hanem a jövőt formáló klíma-adaptív kertépítészeti megoldások is bemutatásra kerülnek.

A legendák otthona: a nádasdladányi Nádasdy-kastély

Szombaton, szeptember 20-án a nádasdladányi Nádasdy-kastély várja az érdeklődőket. Az ország egyik legszebb neogótikus Tudor-stílusú kastélya mesés környezetben, 24 hektáros parkkal fogadja a látogatókat. Az épületvezetések 12 és 16 órakor indulnak, betekintést engedve a kastély történetébe és titkaiba.

Játék és emlékezet: Hetedhét Játékmúzeum

Székesfehérváron, a belvárosi Oskola utcában vasárnap 16 és 17 óra között különleges élményben lehet részük a látogatóknak. A Hetedhét Játékmúzeum Moskovszky Éva és Auer Erzsébet páratlan játékgyűjteményét, valamint Réber László grafikáit mutatja be. A program nemcsak nosztalgiát, hanem gondolatébresztő élményt is kínál arról, hogyan mesél a játék a kultúráról és az életről.

A néprajzi múlt kincsei az Országzászló téren

Szombaton 10 és 11 óra között Székesfehérvár néprajzi öröksége tárul fel a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyén. A látogatók nyomon követhetik a hagyományos paraszti kultúra tárgyainak útját a készítéstől a használatig.

Skanzen a panelházak tövében: Palotavárosi kiállítóhely

Szeptember 20-án, szombaton 14 és 17 óra között a Rác utca és környéke idézi meg Székesfehérvár múltját. A szerb ortodox templommal és népi építészeti emlékekkel tarkított városrész egykor a Rácváros központja volt, ma pedig a skanzenhangulat révén mesél a hagyományról.

Klasszicista remekmű: a Megyeháza

Székesfehérváron, a Szent István téren szombaton különleges épületbejárásra nyílik lehetőség. A Pollack Mihály terveihez is kapcsolódó klasszicista Megyeházát 9, 10 és 11 órakor induló vezetéseken lehet megtekinteni. A látogatók a díszterem, a címerterem és az udvar titkaiba nyerhetnek betekintést.

Magyar tárgyak a Moskovszky-gyűjteményben

Vasárnap 16 és 17 óra között a Hetedhét Játékmúzeumban külön előadás segít felfedezni, mi teszi igazán magyarrá a nemzetközi játékgyűjteményt. A vitrinekben rejtőző magyar kártya, herendi porcelán, Kossuth-szobor és más apró emlékek kulturális örökségünk részleteit idézik meg.

A dinnyési templom felújításának titkai

Dinnyésen szombaton 15 és 16:15 között a 200 éves Szent György templom felújításának története kerül a középpontba. Az előadás és templomkörüljárás a klasszicista épület helyreállításának részleteit mutatja be, miközben megemlékezik az egykori mecénásról, Vajky Györgyről is.

A Szent István Király Múzeum titkai

Székesfehérváron szombaton 10 és 11:30 között a múzeum első állandó épületének múltját ismerhetik meg a látogatók. A program során térszerkezeti változások, átépítések és építészeti érdekességek kerülnek előtérbe.

Városismereti séta a Palotavárosban

Szombaton két időpontban, 14 és 16 órakor indul városismereti séta a Palotavárosban. A program során a résztvevők megismerhetik a Rác utca titkait, helyi iparosok és kereskedők történeteit, és választ kaphatnak arra is, miért nem 1-essel kezdődik a páratlan oldali házszámozás.

A Hiemer-ház története és értékei

Vasárnap 10:00–11:30 és 14:00–15:30 között a Hiemer–Font–Caraffa épületegyüttes építészettörténeti értékei kerülnek bemutatásra. A középkori maradványok, barokk freskók és stukkódíszek mellett az egykori tulajdonosok történetei is életre kelnek. Az épület ma nemcsak műemlékként, hanem a város közösségi életének fontos helyszíneként is szolgál.

 

