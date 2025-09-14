1 órája
Ezeket az építészeti kincseket fedezheted fel a kulturális örökség napjain idén
A nádasdladányi kastély romantikus termeitől a csákvári Geszner-ház parkján át a székesfehérvári városismereti sétákig sokszínű programokkal találkozhatsz a kulturális örökség napjain szeptember 20–21-én. Az alábbiak mindegyike remek lehetőségnek ígérkezik!
Szeptember 20–21-én ismét kitárulnak a múlt kapui Fejérben is, ahol kastélyok, templomok, múzeumok és városi sétautak várják az érdeklődőket a kulturális örökség napjain. Az idei rendezvénysorozat különösen az építészet sokszínűségére és kulturális örökségünket formáló jelentőségére helyezi a hangsúlyt, az 1975-ös Európai Építészeti Örökség Évének 50. évfordulóját ünnepelve.
Számos program várja az érdeklődőket a kulturális örökség napjain
Csákvár ékköve: a Geszner-ház és park
Vasárnap, szeptember 21-én 10 és 16 óra között a csákvári Geszner-ház és a hozzá tartozó park kapui is megnyílnak a látogatók előtt. A Vértesi Natúrpark központjaként működő épület és a klasszicista Esterházy-kastélyhoz kapcsolódó park történeti és természeti értékei vezetett séták során fedezhetők fel. A 10 és 14 órakor induló túrák során nemcsak a múlt, hanem a jövőt formáló klíma-adaptív kertépítészeti megoldások is bemutatásra kerülnek.
A legendák otthona: a nádasdladányi Nádasdy-kastély
Szombaton, szeptember 20-án a nádasdladányi Nádasdy-kastély várja az érdeklődőket. Az ország egyik legszebb neogótikus Tudor-stílusú kastélya mesés környezetben, 24 hektáros parkkal fogadja a látogatókat. Az épületvezetések 12 és 16 órakor indulnak, betekintést engedve a kastély történetébe és titkaiba.
Játék és emlékezet: Hetedhét Játékmúzeum
Székesfehérváron, a belvárosi Oskola utcában vasárnap 16 és 17 óra között különleges élményben lehet részük a látogatóknak. A Hetedhét Játékmúzeum Moskovszky Éva és Auer Erzsébet páratlan játékgyűjteményét, valamint Réber László grafikáit mutatja be. A program nemcsak nosztalgiát, hanem gondolatébresztő élményt is kínál arról, hogyan mesél a játék a kultúráról és az életről.
A néprajzi múlt kincsei az Országzászló téren
Szombaton 10 és 11 óra között Székesfehérvár néprajzi öröksége tárul fel a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyén. A látogatók nyomon követhetik a hagyományos paraszti kultúra tárgyainak útját a készítéstől a használatig.
Skanzen a panelházak tövében: Palotavárosi kiállítóhely
Szeptember 20-án, szombaton 14 és 17 óra között a Rác utca és környéke idézi meg Székesfehérvár múltját. A szerb ortodox templommal és népi építészeti emlékekkel tarkított városrész egykor a Rácváros központja volt, ma pedig a skanzenhangulat révén mesél a hagyományról.
Klasszicista remekmű: a Megyeháza
Székesfehérváron, a Szent István téren szombaton különleges épületbejárásra nyílik lehetőség. A Pollack Mihály terveihez is kapcsolódó klasszicista Megyeházát 9, 10 és 11 órakor induló vezetéseken lehet megtekinteni. A látogatók a díszterem, a címerterem és az udvar titkaiba nyerhetnek betekintést.
Magyar tárgyak a Moskovszky-gyűjteményben
Vasárnap 16 és 17 óra között a Hetedhét Játékmúzeumban külön előadás segít felfedezni, mi teszi igazán magyarrá a nemzetközi játékgyűjteményt. A vitrinekben rejtőző magyar kártya, herendi porcelán, Kossuth-szobor és más apró emlékek kulturális örökségünk részleteit idézik meg.
A dinnyési templom felújításának titkai
Dinnyésen szombaton 15 és 16:15 között a 200 éves Szent György templom felújításának története kerül a középpontba. Az előadás és templomkörüljárás a klasszicista épület helyreállításának részleteit mutatja be, miközben megemlékezik az egykori mecénásról, Vajky Györgyről is.
A Szent István Király Múzeum titkai
Székesfehérváron szombaton 10 és 11:30 között a múzeum első állandó épületének múltját ismerhetik meg a látogatók. A program során térszerkezeti változások, átépítések és építészeti érdekességek kerülnek előtérbe.
Városismereti séta a Palotavárosban
Szombaton két időpontban, 14 és 16 órakor indul városismereti séta a Palotavárosban. A program során a résztvevők megismerhetik a Rác utca titkait, helyi iparosok és kereskedők történeteit, és választ kaphatnak arra is, miért nem 1-essel kezdődik a páratlan oldali házszámozás.
A Hiemer-ház története és értékei
Vasárnap 10:00–11:30 és 14:00–15:30 között a Hiemer–Font–Caraffa épületegyüttes építészettörténeti értékei kerülnek bemutatásra. A középkori maradványok, barokk freskók és stukkódíszek mellett az egykori tulajdonosok történetei is életre kelnek. Az épület ma nemcsak műemlékként, hanem a város közösségi életének fontos helyszíneként is szolgál.