Különórák és szakkörök: így alakulnak az árak Fejérben

Bár mind a tanulás, mind pedig a sportolás alapvetően ingyen van, a legtöbb gyerek általános iskolás kortól egészen az érettségiig legalább egyszer jár valamilyen külön foglalkozásra, legyen az tanulás vagy sportolás. A különórák pedig rendszerint nem kis kiadást jelentenek a szülőknek. Nézzük, mennyibe kerül egy különóra matekból, angolból, s mennyit kell fizetnünk egy konditermes edzésért.

Idén sem lett olcsóbb a különóra, legyen szózenéről, sportról, tanulásról

Különóra tízezer forint alatt

A különóra (magánóra, korrepetálás) díja Székesfehérváron és környékén eléggé változó, sok mindentől függ, így például a tantárgytól, a szinttől, a tanár tapasztalatától, és helyszíntől, hogy online vagy személyes, illetve az időtartamtól is.

Magyar nyelv és irodalom: 4000–6000/ óra

Matematika: 6000 Ft / 45 perc

Angol nyelv: 5000–10000 Ft/ óra

Magántanár általános/több tárgy: 4500 Ft/ óra

Az egyéni különórák díjai Székesfehérváron és környékén 3000–5000 Ft/órától indulnak, középiskolai évfolyamon, érettségi felkészítésre, jó tanári minőséggel 5000–7 500 Ft/órával számolhatunk. A felső tartomány (emelt szint, különleges tantárgy, tapasztalt tanár, hosszabb órák) akár 8000–10 000 Ft/óra vagy még több is lehet.

Sportolni drágább

Összesítésünk alapján aki spórolni akar, az inkább tanuljon sportolás helyett, ugyanis ez utóbbi árai igencsak kiugróak. Természetesen vannak drágább sportágak is, így például a lovaglás vagy a tenisz, s csakúgy, mint a különórák esetében, a sportórák, szakkörök között is lehetnek nagyobb különbségek, éppen ezért érdemes jól feltérképezni a kínálatot.

A lovasoktatás 10 000 és 6000 forint között mozog óránként. Érdemes megjegyezni, hogy Fejér megye déli részén valamivel kedvezőbb árakkal találkozunk, mint észak felé haladva. Az árak attól függően is változnak, hogy milyen oktatást kérünk, például futószáras oktatás, osztály lovaglás, terep stb.

A táncórák árai – Székesfehérváron és vonzáskörzetében – eléggé változóak stílustól, oktatótól, csoportos vagy magán jellegétől, időtartamtól, stb. függnek.

Csoportos tanfolyam, alapszint, közösségi/tánciskolai helyszínen: kb. 2 000–4000 Ft/alkalom

Magasabb szintű csoport, stílus-specifikus órák (pl. társastánc, divattánc, egzotikus mozgásformák): kb. 4000–8000 Ft/alkalom.

Magánóra, koreográfia vagy esküvői nyitótánc felkészülés: ez akár 8000 Ft-tól felfelé is lehet, stílustól és oktatói szakértelemtől függően.

Bármilyen sportot válasszunk is, egyéniben sokkal drágább lesz, mint csapatban. Értve ez alatt a csapatsportokat is, melyek esetében elmondható, hogy valamennyi iskolában van lehetőség kosálabdázni, focizni, röplabdázni vagy atlétikára járni. Ezek rendszerint ingyenesek. Nem beszélve a Székesfehérváron működő Nyitott Tornatermek Programról, amellyel bárki ingyenesen sportolhat.