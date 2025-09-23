Hermann zeneiskola
2 órája
Különböző művészetek képviselői találkoztak
Őszi mozaik – művészetek határok nélkül címmel tartottak előadói délutánt hétfőn a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI-ban.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
A táncot, a grafikát és a zenét ötvözték a Hermann zeneiskolában, ahol különböző művészeti ágakat mutattak be hétfő délután. A fellépők között voltak a zeneiskola és a bécsi De La Salle Schule Marianum zenész diákjai, valamint a Step & Style Táncstúdió táncosai. De a Kondor Kör kiállítása is látható volt.
Művészetek találkozása Hermann zeneiskolábanFotók: Fehér Gábor
