Különböző művészetek képviselői találkoztak

A táncot, a grafikát és a zenét ötvözték a Hermann zeneiskolában, ahol különböző művészeti ágakat mutattak be hétfő délután. A fellépők között voltak a zeneiskola és a bécsi De La Salle Schule Marianum zenész diákjai, valamint a Step & Style Táncstúdió táncosai. De a Kondor Kör kiállítása is látható volt.