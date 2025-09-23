szeptember 23., kedd

Különböző művészetek képviselői találkoztak

Címkék#művészet#zene#Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI

Őszi mozaik – művészetek határok nélkül címmel tartottak előadói délutánt hétfőn a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI-ban.

Déri Brenda
Különböző művészetek képviselői találkoztak

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A táncot, a grafikát és a zenét ötvözték a Hermann zeneiskolában, ahol különböző művészeti ágakat mutattak be hétfő délután. A fellépők között voltak a zeneiskola és a bécsi De La Salle Schule Marianum zenész diákjai, valamint a Step & Style Táncstúdió táncosai. De a Kondor Kör kiállítása is látható volt.

Művészetek találkozása Hermann zeneiskolában

Fotók: Fehér Gábor

 

 

