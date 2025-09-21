Sokan elbuknak ezen a KRESZ-teszten

Az ebben a KRESZ-tesztben szereplő szituáció azoknak alapvetés lehet, akik olyan nagyvárosban élnek, ahol a villamos mindennap keresztezi az útjukat, azonban könnyen kifoghat azokon, akik nincsenek hozzászokva a sínekhez. Egyszerre ér a kereszteződésbe a személyautó, a motoros és egy villamos, de a kérdés az, hogy milyen sorrendben haladhatnak tovább? Te tudod a megfejtést?

KRESZ-teszt: te tudod mi a helyes sorrend?

Forrás: kresztanulasotthon.hu



A KRESZ-teszt megoldása

A feladvány kulcsa valóban a jobbkéz-szabály, de a helyzet nem ennyire fekete-fehér. Először is érdemes feleleveníteni, mit is mond erről a KRESZ: egyenrangú kereszteződésben annak a járműnek van elsőbbsége, amelyik jobbról érkezik. Ez a legtöbb autósnak alapvetés, különösen azoknak, akik olyan városban vezetnek, ahol ma is jár villamos. Ám aki csak átutazóban hajt át Miskolcon, Szegeden, Budapesten vagy Debrecenben, jobb, ha indulás előtt felfrissíti a vonatkozó szabályok emlékét.

A villamos jelenléte ugyanis sok esetben felülírja a megszokott rendet. Bár a jelzőlámpák, az „Elsőbbségadás kötelező” vagy a STOP tábla ugyanúgy érvényes rá, akad néhány különleges kivétel. Az egyik legfontosabb: egyenrangú útkereszteződésben a balról érkező villamosnak van elsőbbsége – ezzel pedig kifejezetten áthúzza a klasszikus jobbkéz-szabályt. Mindebből következik tehát, hogy a feladvány helyes áthaladási sorrendje: először az „A” jelű villamos halad át, utána a kormánnyal jelzett jármű, végül pedig a „B” jelű autó.