szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

18°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ

1 órája

Sokan elbuknak ezen a KRESZ-teszten

Címkék#szituáció#kresz teszt#villamos

Olvasóink korábban is tesztelhették mennyire is vannak képben a közlekedés szabályaival. Ezúttal az áthaladás sorrendjét kell meghatározni az adott szituációban. Te tudod a választ erre a KRESZ-tesztre?

Feol.hu

Az ebben a KRESZ-tesztben szereplő szituáció azoknak alapvetés lehet, akik olyan nagyvárosban élnek, ahol a villamos mindennap keresztezi az útjukat, azonban könnyen kifoghat azokon, akik nincsenek hozzászokva a sínekhez. Egyszerre ér a kereszteződésbe a személyautó, a motoros és egy villamos, de a kérdés az, hogy milyen sorrendben haladhatnak tovább? Te tudod a megfejtést?

Magyarországon a legtöbb sofőr nem találkozik minden nap villamossal a közlekedés során. Ennek ellenére természetesen mindenkinek tudnia kell, mik a vonatkozó szabályok ilyen esetekben. Erre vonatkozik ez a KRESZ-teszt.
KRESZ-teszt: te tudod mi a helyes sorrend?
Forrás: kresztanulasotthon.hu


A KRESZ-teszt megoldása

A feladvány kulcsa valóban a jobbkéz-szabály, de a helyzet nem ennyire fekete-fehér. Először is érdemes feleleveníteni, mit is mond erről a KRESZ: egyenrangú kereszteződésben annak a járműnek van elsőbbsége, amelyik jobbról érkezik. Ez a legtöbb autósnak alapvetés, különösen azoknak, akik olyan városban vezetnek, ahol ma is jár villamos. Ám aki csak átutazóban hajt át Miskolcon, Szegeden, Budapesten vagy Debrecenben, jobb, ha indulás előtt felfrissíti a vonatkozó szabályok emlékét.

A villamos jelenléte ugyanis sok esetben felülírja a megszokott rendet. Bár a jelzőlámpák, az „Elsőbbségadás kötelező” vagy a STOP tábla ugyanúgy érvényes rá, akad néhány különleges kivétel. Az egyik legfontosabb: egyenrangú útkereszteződésben a balról érkező villamosnak van elsőbbsége – ezzel pedig kifejezetten áthúzza a klasszikus jobbkéz-szabályt. Mindebből következik tehát, hogy a feladvány helyes áthaladási sorrendje: először az „A” jelű villamos halad át, utána a kormánnyal jelzett jármű, végül pedig a „B” jelű autó.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu