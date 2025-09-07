1 órája
Krausz Gábor esküvője: Itt vannak az első fotók
A nap, amelyről sokáig fog beszélni mindenki. Krausz Gábor esküvője igazi mesébe illő pillanatokkal ajándékozta meg a vendégeket, és a hangulat hajnalig tartott.
A profi táncos és a sztárséf immár férj és feleség. Krausz Gábor esküvője felejthetetlen pillanatokat hozott, és a násznép még virradatig ünnepelt. A megható szertartáson Mikes Anna káprázatos, nyolc méter hosszú uszályos ruhában mondta ki a boldogító igent, miközben lányuk, Hannaróza adta át a gyűrűket.
Krausz Gábor és Mikes Anna nagy napja
A szertartást nem nyújtották hosszúra, mert a pár szerette volna, hogy a bulié legyen a főszerep. A násznép hangosan köszöntötte az ifjú párt, és az este hamar átcsapott fergeteges mulatságba. A vacsora természetesen a sztárséf, Krausz Gábor ízlését tükrözte, a menyecskeruha pedig éjfél után hozott újabb meglepetést.
Virradatig tartott Krausz Gábor esküvője
Az esküvő helyszínéül szolgáló kúria és a környező dombok zengették a jókedvet. A sztárvendégek között ott volt Womberg Frigyes, Wolf András és Baranya Dávid is. A Bors beszámolója szerint a násznép egészen hajnalig táncolt, és mindenki számára emlékezetes marad ez a különleges este.
