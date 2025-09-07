szeptember 7., vasárnap

A nagy nap

1 órája

Krausz Gábor esküvője: Itt vannak az első fotók

A nap, amelyről sokáig fog beszélni mindenki. Krausz Gábor esküvője igazi mesébe illő pillanatokkal ajándékozta meg a vendégeket, és a hangulat hajnalig tartott.

Feol.hu

A profi táncos és a sztárséf immár férj és feleség. Krausz Gábor esküvője felejthetetlen pillanatokat hozott, és a násznép még virradatig ünnepelt. A megható szertartáson Mikes Anna káprázatos, nyolc méter hosszú uszályos ruhában mondta ki a boldogító igent, miközben lányuk, Hannaróza adta át a gyűrűket.

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjén gyönyörű pillanatok zajlottak
Forrás: borsonline.hu

Krausz Gábor és Mikes Anna nagy napja

A szertartást nem nyújtották hosszúra, mert a pár szerette volna, hogy a bulié legyen a főszerep. A násznép hangosan köszöntötte az ifjú párt, és az este hamar átcsapott fergeteges mulatságba. A vacsora természetesen a sztárséf, Krausz Gábor ízlését tükrözte, a menyecskeruha pedig éjfél után hozott újabb meglepetést.

Virradatig tartott Krausz Gábor esküvője

Az esküvő helyszínéül szolgáló kúria és a környező dombok zengették a jókedvet. A sztárvendégek között ott volt Womberg Frigyes, Wolf András és Baranya Dávid is. A Bors beszámolója szerint a násznép egészen hajnalig táncolt, és mindenki számára emlékezetes marad ez a különleges este.

További fotók és videó az esküvőről az eredeti cikkben a Borsonline oldalán.

