Közmeghallgatás után döntöttek a feloszlatásról – nyilatkoztak a verebi képviselők

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vereb önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 15-én úgy döntött, feloszlatja magát. Espár Sándor polgármester a feol.hu-nak akkor azt mondta: a döntés hátterében bizalmi válság áll, a helyzet rendezésére pedig az új testület megválasztása lehet a megoldás.

A képviselők szerint a közmeghallgatás egyértelmű üzenetet adott

Fotó: STR / FMH-archív

A feol.hu megkereste a testület három, lemondott tagját – Cséve Szandra Bettinát, Kiss Renátát és Márton Bélát –, akik közös nyilatkozatban részletezték, miért látták szükségesnek ezt a drasztikus lépést.

A 2025-ös önkormányzati választást követően Vereb település vezetésében olyan döntési és működési gyakorlat alakult ki az új polgármester beiktatása után, amelyek véleményünk szerint nem szolgálják megfelelően a község érdekeit

– írták. A képviselők hozzátették: aggályaikat többször jelezték, de „érdemi változás nem történt”.

Külön kitértek a szeptember 5-ei lakossági közmeghallgatásra, amelyet „fontos és tanulságos alkalomnak” neveztek. „Itt közvetlenül hallhattuk a helyi lakosok véleményét a település vezetéséről, az önkormányzati működés új gyakorlatáról és a közállapotokról” – írták. A képviselők szerint a jelenlévők pártállástól és társadalmi háttértől függetlenül határozott kritikát fogalmaztak meg a polgármester munkájáról, többen pedig egyértelműen kifejezték: elveszítették bizalmukat a település vezetésében.

„A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre – amelyek a polgármesteri döntéseket érintették – a polgármester úr kitérő válaszokat adott, majd a lakosság kifejezett kérése ellenére elhagyta a termet. Ezt a megjelentek a demokratikus elvek súlyos megsértéseként értelmezték, és lemondását sürgették” – hangsúlyozták.

A közleményben a képviselők a közmeghallgatás jelentőségéről is írtak: szerintük ez a helyi demokrácia egyik legfontosabb eszköze.

A magyar kormány rendszeresen alkalmazza a nemzeti konzultáció intézményét, amelyet a polgári demokrácia egyik fontos eszközeként mutat be: a népakarat kifejezőjeként, amely irányt mutat a kormányzati döntésekben

– fogalmaztak, majd hozzátették: a közmeghallgatás helyi szinten ugyanezt a funkciót tölti be. „A lakosok ilyenkor nem névtelen kérdőíveken keresztül, hanem személyesen, névvel, arccal és felelősséggel nyilvánítanak véleményt. Ez a részvételi forma nemcsak formálisan demokratikus, hanem tartalmilag is sokkal közvetlenebb” – emelték ki.