Bizalmi válság

39 perce

Közmeghallgatás után döntöttek a feloszlatásról – nyilatkoztak a verebi képviselők

Címkék#háttér#vélemény#testület

Megszólaltak a feloszlott verebi képviselő-testület lemondott tagjai. Közleményük szerint a közmeghallgatáson egyértelműen kiderült, hogy a lakosság jelentős része elveszítette bizalmát a település vezetésében, különösen a polgármestermunkájában.

Feol.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vereb önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 15-én úgy döntött, feloszlatja magát. Espár Sándor polgármester a feol.hu-nak akkor azt mondta: a döntés hátterében bizalmi válság áll, a helyzet rendezésére pedig az új testület megválasztása lehet a megoldás.

Vereb
A képviselők szerint a közmeghallgatás egyértelmű üzenetet adott
Fotó: STR / FMH-archív

A feol.hu megkereste a testület három, lemondott tagját – Cséve Szandra Bettinát, Kiss Renátát és Márton Bélát –, akik közös nyilatkozatban részletezték, miért látták szükségesnek ezt a drasztikus lépést.

A 2025-ös önkormányzati választást követően Vereb település vezetésében olyan döntési és működési gyakorlat alakult ki az új polgármester beiktatása után, amelyek véleményünk szerint nem szolgálják megfelelően a község érdekeit

– írták. A képviselők hozzátették: aggályaikat többször jelezték, de „érdemi változás nem történt”.

Külön kitértek a szeptember 5-ei lakossági közmeghallgatásra, amelyet „fontos és tanulságos alkalomnak” neveztek. „Itt közvetlenül hallhattuk a helyi lakosok véleményét a település vezetéséről, az önkormányzati működés új gyakorlatáról és a közállapotokról” – írták. A képviselők szerint a jelenlévők pártállástól és társadalmi háttértől függetlenül határozott kritikát fogalmaztak meg a polgármester munkájáról, többen pedig egyértelműen kifejezték: elveszítették bizalmukat a település vezetésében.

„A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre – amelyek a polgármesteri döntéseket érintették – a polgármester úr kitérő válaszokat adott, majd a lakosság kifejezett kérése ellenére elhagyta a termet. Ezt a megjelentek a demokratikus elvek súlyos megsértéseként értelmezték, és lemondását sürgették” – hangsúlyozták.

A közleményben a képviselők a közmeghallgatás jelentőségéről is írtak: szerintük ez a helyi demokrácia egyik legfontosabb eszköze. 

A magyar kormány rendszeresen alkalmazza a nemzeti konzultáció intézményét, amelyet a polgári demokrácia egyik fontos eszközeként mutat be: a népakarat kifejezőjeként, amely irányt mutat a kormányzati döntésekben

– fogalmaztak, majd hozzátették: a közmeghallgatás helyi szinten ugyanezt a funkciót tölti be. „A lakosok ilyenkor nem névtelen kérdőíveken keresztül, hanem személyesen, névvel, arccal és felelősséggel nyilvánítanak véleményt. Ez a részvételi forma nemcsak formálisan demokratikus, hanem tartalmilag is sokkal közvetlenebb” – emelték ki.

A képviselők szerint a közmeghallgatás egyértelmű üzenetet adott: a település lakóinak jelentős része elégedetlen a polgármester tevékenységével, és többen lemondását követelték. „Ez nem elszigetelt, véletlenszerű véleményként jelent meg, hanem határozottan megfogalmazott, közösségi álláspontként” – írták. „Amiként egy országos konzultáció a kormány számára iránymutató visszajelzés, ugyanilyen súllyal kell kezelni egy helyi közmeghallgatás eredményeit is. A demokratikus működés hitelessége megköveteli, hogy a nyilvánosan és egyértelműen kinyilvánított lakossági akaratot ne hagyjuk figyelmen kívül” – tették hozzá.

A közlemény emlékeztet: az Önkormányzati törvény szerint a település lakossága az önkormányzáshoz való jogát képviselőin keresztül gyakorolja, ezért a képviselők kötelességüknek érezték, hogy minden rendelkezésre álló jogi eszközt felhasználjanak a közérdek védelmében. „Az öt fős képviselő-testületben minősített többséget alkotó három képviselő felkérte a polgármestert lemondásának megfontolására. Mivel erre nem került sor, a testület a kialakult helyzetben saját feloszlatásának kezdeményezése mellett döntött” – írták.

A közlemény végén a képviselők hangsúlyozzák: „A képviselő-testület tagjai felelősségteljesen értékelték a lakosság véleményét, és a közmeghallgatáson megfogalmazott kollektív akarat alapján cselekedtek. Mivel a polgármester nem volt hajlandó megfontolni lemondását, a testület – a demokratikus elvek és a közérdek védelmében – a feloszlatás mellett döntött. Célunk továbbra is az, hogy Vereb községben helyreálljon a bizalom, és az önkormányzati működés ismét a lakosság érdekeit szolgálja.”

 

