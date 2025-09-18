1 órája
Lakossági kérdések, őszinte válaszok: közmeghallgatás Sárosdon
Sárosdon szerdán este közmeghallgatást tartottak, ahol a település jövőjét érintő beruházási tervekről beszélgethetett a lakosság. A közmeghallgatás Sárosdon lehetőséget adott arra, hogy a helyiek közvetlenül tegyenek fel kérdéseket és tájékozódjanak a legfontosabb fejlesztésekről.
Forrás: Az önkormányzat
A közmeghallgatáso alkalmával a település lakói megismerhették a vállalkozók aktuális beruházási terveit. Bemutatkozott és részletes tájékoztatást adott a Sárosdra tervezett állattenyésztő telep beruházója, a Pluriton Kft. ügyvezetője, valamint Kohl Gábor helyi vállalkozó is ismertette telephelyfejlesztési elképzeléseit.
A lakosság számos kérdést tett fel, főként a környezeti hatásokról, ami természetes, hiszen mindenki a jövőt és településünk élhetőségét tartja szem előtt. Dunkl Gergely polgármester hangsúlyozta:
Megértem ezeket az aggodalmakat, ezért fontosnak tartom, hogy minden kérdésre nyíltan és őszintén válaszoljunk, és felelős párbeszéddel találjuk meg a legjobb megoldásokat.
Bár a közmeghallgatás fő célja a gazdaságot erősítő új beruházások bemutatása volt, a résztvevők több, mindannyiunk életét érintő ügyet is felvetettek. Szó esett a Zrínyi utcai játszótér helyzetéről, a helyi termelői piac nyitásáról, a buszvárók rongálásáról, a lovaspálya jövőjéről, valamint a bevezető utak állapotáról. A polgármester minden kérdésre őszinte és hiteles választ adott, kiemelve a közösségi párbeszéd fontosságát.
Közmeghallgatás és párbeszéd!
Dunkl Gergely szerint a közmeghallgatás mindig egyfajta közösségi párbeszéd: - Ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy első kézből juthassanak információhoz a lakosok, és nyíltan megbeszélhessük közös ügyeinket, épp úgy, mint amikor a családi asztalnál osztjuk meg egymással a fontos dolgokat. - A polgármester köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek, akik kérdéseikkel és jelenlétükkel hozzájárultak Sárosd jövőjének alakításához.