szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

21°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A falu jövője volt a téma!

1 órája

Lakossági kérdések, őszinte válaszok: közmeghallgatás Sárosdon

Címkék#lakosság#Sárosd#párbeszéd

Sárosdon szerdán este közmeghallgatást tartottak, ahol a település jövőjét érintő beruházási tervekről beszélgethetett a lakosság. A közmeghallgatás Sárosdon lehetőséget adott arra, hogy a helyiek közvetlenül tegyenek fel kérdéseket és tájékozódjanak a legfontosabb fejlesztésekről.

Bokányi Zsolt
Lakossági kérdések, őszinte válaszok: közmeghallgatás Sárosdon

Forrás: Az önkormányzat

A közmeghallgatáso alkalmával a település lakói megismerhették a vállalkozók aktuális beruházási terveit. Bemutatkozott és részletes tájékoztatást adott a Sárosdra tervezett állattenyésztő telep beruházója, a Pluriton Kft. ügyvezetője, valamint Kohl Gábor helyi vállalkozó is ismertette telephelyfejlesztési elképzeléseit. 

közmeghallgatás
A közmeghallgatáso alkalmával a település lakói megismerhették a vállalkozók aktuális beruházási terveit. Forrás: Az önkormányzat

A lakosság számos kérdést tett fel, főként a környezeti hatásokról, ami természetes, hiszen mindenki a jövőt és településünk élhetőségét tartja szem előtt. Dunkl Gergely polgármester hangsúlyozta: 

Megértem ezeket az aggodalmakat, ezért fontosnak tartom, hogy minden kérdésre nyíltan és őszintén válaszoljunk, és felelős párbeszéddel találjuk meg a legjobb megoldásokat.

Bár a közmeghallgatás fő célja a gazdaságot erősítő új beruházások bemutatása volt, a résztvevők több, mindannyiunk életét érintő ügyet is felvetettek. Szó esett a Zrínyi utcai játszótér helyzetéről, a helyi termelői piac nyitásáról, a buszvárók rongálásáról, a lovaspálya jövőjéről, valamint a bevezető utak állapotáról. A polgármester minden kérdésre őszinte és hiteles választ adott, kiemelve a közösségi párbeszéd fontosságát.

Sokakat érdekel a falu jövője! Forrás: Az önkormányzat

Közmeghallgatás és párbeszéd! 

Dunkl Gergely szerint a közmeghallgatás mindig egyfajta közösségi párbeszéd:  - Ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy első kézből juthassanak információhoz a lakosok, és nyíltan megbeszélhessük közös ügyeinket, épp úgy, mint amikor a családi asztalnál osztjuk meg egymással a fontos dolgokat. - A polgármester köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek, akik kérdéseikkel és jelenlétükkel hozzájárultak Sárosd jövőjének alakításához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu