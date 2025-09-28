szeptember 28., vasárnap

A levegőben járók sztorija folytatódik

55 perce

Közforgalmú repülés a világháborútól napjainkig

Címkék#pilóta#Albatrosz Repülő Egyesület#világháború

Zainkó Géza, a Magyar Repüléstörténeti Társaság tagja, kutató tart előadást a magyarországi közforgalmú repülés 1945-től máig tartó történetéről október 1-én, szerdán 17 órától a székesfehérvári Helyőrségi Klubban. Az esemény egy korábbi találkozásnak lesz a második alkalma, az akkor elhangzottak folytatása.  

Tihanyi Tamás

Amikor a repüléstörténettel foglalkozó szakember május elején elfogadta az Albatrosz Repülő Egyesület Öreg Sasok szakosztályának meghívását, egy olyan területre kalauzolta el az egyik legszebb hivatás barátait, amelynek izgalmas hétköznapjairól még mindig nem tudunk eleget. Utasokat, szállítmányokat, postát vittek a korai légijárművek a fővárosból több irányba, sokáig szinte elképzelhetetlen, hősiesnek mondható körülmények között, alacsony magasságban, fűtés, légikísérők és mosdó nélkül, térdekre terített takarókkal. Mivel a téma olyannyira szerteágazó, hogy időben meghaladta az egyszeri alkalom kereteit, Zainkó Géza első alkalommal a kezdetektől a második világháború végéig, azaz 1945-ig idézte fel a történteket, a kihívásokat. Következő előadása ott folytatódik, ahol az előző abbamaradt és egészen napjainkig tárgyalja a fejlődés részleteit.

Sok küzdelem, fejlődés, néha tragédiák: ez volt a közforgalmú repülés napjainkig

Az elmúlt években volt már az Öreg Sasok vendége mások mellett egykori vezérkari főnök, utasszállító pilóta, repülős képregények alkotója, sőt, egy kalandor, aki egymaga átrepülte kis üzleti gépével az Atlanti-óceánt és Budapesten landolt. A FEOL mindannyiukkal készített interjút. A szervezők ezúttal is minden érdeklődőt szeretettel várnak az előadásra.  

Zainkó Géza minden érdeklődőnek tud újdonsággal szolgálni
Forrás: Aeropark

 

