1 órája
Hatalmas siker a közfoglalkoztatási kiállításon: Nagylók elismerése a Vajdahunyad várban
Nagy elismerés a kis településnek! A közfoglalkoztatási kiállítás idei rendezvényén a Nagylóki Start Szociális Szövetkezet kiemelkedő eredményt ért el: a szakmai díj kategóriában első helyezést nyert el a Vajdahunyad várban megtartott országos eseményen.
A polgármester Tóth József és a szövetkezeti tagok büszkén vették át és mutatták a díjakat!
Forrás: Az önkormányzat
A közfoglalkoztatási kiállítás a Vajdahunyad várában várta az érdeklődőket, ahol 80 kiállító képviseltette magát az országból. Fejér vármegyét öt település szövetkezete mutatkozott be: Sárkeresztúr, Alap, Cece, Szabadhídvég és Nagylók. A Nagylóki Start Szociális Szövetkezet idén nemcsak a helyi értékeket, köztük az embernagyságú paprikát és a méltán népszerű fűszerpaprika-őrleményt vonultatta fel, hanem a szakmai díj kategóriában is győzelmet aratott.
Tóth József, Nagylók polgármestere elmondta: a szövetkezet és a település egyaránt büszke lehet a díjra, hiszen az a közös munka eredményét ismeri el. Hozzátette, hogy a Belügyminisztérium munkatársai félévente ellenőrzik a szövetkezetek működését, és ezeknek a vizsgálatoknak a pozitív tapasztalatai is hozzájárultak a mostani elismeréshez.
A közfoglalkoztatási kiállítás sikert hozott a szövetkezetnek!
A látogatók is szívesen fotózkodtak a szövetkezet jelképes paprikájával, a vásárlóknak pedig lehetőségük volt megkóstolni és hazavinni „Mezőföld kincsét”, a kiváló minőségű fűszerpaprika-őrleményt. A szervezők kiemelték:
A kiállítás nemcsak bemutatkozási lehetőséget adott, hanem erősítette a közösségek közötti kapcsolatokat is.