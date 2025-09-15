Hatalmas siker a közfoglalkoztatási kiállításon: Nagylók elismerése a Vajdahunyad várban

A közfoglalkoztatási kiállítás a Vajdahunyad várában várta az érdeklődőket, ahol 80 kiállító képviseltette magát az országból. Fejér vármegyét öt település szövetkezete mutatkozott be: Sárkeresztúr, Alap, Cece, Szabadhídvég és Nagylók. A Nagylóki Start Szociális Szövetkezet idén nemcsak a helyi értékeket, köztük az embernagyságú paprikát és a méltán népszerű fűszerpaprika-őrleményt vonultatta fel, hanem a szakmai díj kategóriában is győzelmet aratott.

A közfoglalkoztatási kiállítás siert hozott a településnek! Forrás: Az önkormányzat

Tóth József, Nagylók polgármestere elmondta: a szövetkezet és a település egyaránt büszke lehet a díjra, hiszen az a közös munka eredményét ismeri el. Hozzátette, hogy a Belügyminisztérium munkatársai félévente ellenőrzik a szövetkezetek működését, és ezeknek a vizsgálatoknak a pozitív tapasztalatai is hozzájárultak a mostani elismeréshez.

A szépen berendezett stand, nagy siker volt az eseményen! Forrás: Az önkormányzat

A látogatók is szívesen fotózkodtak a szövetkezet jelképes paprikájával, a vásárlóknak pedig lehetőségük volt megkóstolni és hazavinni „Mezőföld kincsét”, a kiváló minőségű fűszerpaprika-őrleményt. A szervezők kiemelték: