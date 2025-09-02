szeptember 2., kedd

Gyász

2 órája

„Apa mindent tudott, mindenhez értett” – így emlékezünk Kovács Györgyre (képgalériával)

Címkék#Kovács Gyuri#Székesfehérvár#búcsú

„Kovács Gyuri” is távozott közülünk, utolsó útján derűs természetére,csillogó személyiségére emlékezhettünk, aki mindenkivel megtalálta a közös hangot a miniszteri vezetőktől a kőművesekig. „Ízig-vérig nyughatatlan népművelő”és „fékezhetetlen közösségépítő” volt.  

S. Töttő Rita
„Apa mindent tudott, mindenhez értett” – így emlékezünk Kovács Györgyre (képgalériával)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az elmúlt hetekben többektől vettünk búcsút, most pedig, szeptember 2-án, kedden Kovács Györgyöt kísérhettük utolsó útjára a székesfehérvári Béla úti temetőben, aki évtizedeken át meghatározó szereplője volt Fejér megye és Székesfehérvár kulturális életének. Sokan jöttek el, hogy vele legyenek utolsó földi útján. A szertartáson Zemlényi János világi lelkipásztori munkatárs búcsúzott tőle, szívből jövő gondolatokkal hívva közös emlékezésre a gyászolókat, Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis Kamarakórus vezetője pedig égig hatoló énekével búcsúzott az elhunyttól.

kovács györgy
Búcsút vettünk Kovács Györgytől.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Fájó búcsú Kovács Györgytől

– Azért mozdultunk, hogy együtt legyünk sokak Gyuri bácsijával, sokunk Kovács Gyurijával, kollégával, baráttal, mesterrel. Búcsúzni jöttünk, és szívbéli viszontlátásra köszönetet mondani – fogalmazott. A megemlékezés során elhangzott: Kovács György munkássága és emberi tartása nyomot hagyott Székesfehérvár és az egész megye közösségi, kulturális életében. Pályáját a közösségépítés, a közművelődés és az emberek szolgálata határozta meg. A Szabadművelődés Háza, a Fejér Megyei Művelődési Központ, valamint a Fejér megyei Civil Információs Centrum élén egyaránt fáradhatatlanul dolgozott, számos kulturális mozgalom, intézmény és program életre hívása kötődik nevéhez. Életművét országos elismerésekkel is díjazták: 2014-ben Balog Zoltán emberi erőforrások minisztertől vehette át a Pro Voluntarius-díjat, továbbá Deák Dénes-díjban is részesült.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár kulturális közösségei, táncházak, fesztiválok és közösségi terek viselik keze nyomát. Demeter Zsófia történész így emlékezett rá: „Kovács György ízig-vérig nyughatatlan népművelő, aki pályája során a legkülönbözőbb korú, érdeklődésű és tanultságú fiatalokkal, majd a megyei művelődési központban 1979-től magával a népművelő közösségével, illetve a népművészet műhelyvezetőivel működött együtt. A népművelési munka irányítójaként lett fékezhetetlen közösségépítővé. Ő volt a Mikulás - mindenki Mikulása. Nagyon szerette ezt a szerepet, még a zsámbéki óvodába is járt éveken keresztül.”

(Galéria a képre kattintva)

Kovács György temetése

Fotók: Fehér Gábor / FMH

A búcsúbeszédben felidézték, hogy az utóbbi években több súlyos veszteség érte: fia, Péter három éve hunyt el, testvérei, Lajos és Pál tavaly távoztak. A gyász és a betegségek ellenére is erősnek mutatta magát, és mindvégig szeretteiért, unokáiért élt. Lánya szavaival: „Apa mindent tudott, mindenhez értett. Imádta az unokáit, szeretett főzni, segíteni, tanácsot adni. Ha szükségünk volt valamire, mindig számíthattunk rá.” Kovács György búcsúztatásán a gyászolók hálával és szeretettel emlékeztek arra az emberre, aki életét mások szolgálatának és a közösség építésének szentelte.

 

