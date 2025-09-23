Koszorú az emlékművön, 96 éve született a csatár

Kű Lajos, a székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány elnöke kezdeményezte annak idején, hogy a Barcelonában elhunyt nagyszerű csatár földi maradványai hazakerüljenek, és elérte, hogy Kocsis Sándor a Szent István Bazilikában nyugodhat Puskás Ferenc mellett. Ő volt az is, aki nemrégiben Székesfehérvárra, az Olimpiai Emlékmű mellé hívta a katalán nagyvárosban élő ifjabb Kocsis Sándort, a FEOL akkor interjút készített a meghatódott vendéggel.

Kű Lajos idén sem feledkezett el Kocsis Sándorról

Forrás: Aranycsapat Alapítvány

Kocsis Sándort az 1954. évi világbajnokságon szerzett tizenegy találatával a mérkőzéssorozat gólkirályának avatták, de ő volt a legjobbja annak a találkozónak is, amit a sportújságírók minden idők legnagyszerűbb mérkőzésének szavaztak meg. Talán a világbajnokság elődöntőjében, Uruguay csapata ellen mutatott teljesítménye a legemlékezetesebb. Gólerősségére jellemző, hogy a később világbajnok NSZK ellen négy gólt is lőtt. Életében 904 mérkőzésen lépett pályára és 1183 találatot szerzett, mérkőzésenként a gólátlaga 1,31 volt.

Kocsis Sándor sajnos fiatalon halt meg

Forrás: Fortepan/Faragó György

Kű Lajos a rövid megemlékezésen ismét felidézte az Aranycsapat klasszisának életútját, amely a fővárosi Teleki térről indult, „Aranyfej” ott focizott a többi gyerekkel, amíg csak látta a labdát. A Ferencvároshoz került, de 1950-ben átigazolták Puskás mellé a Honvédba. Páratlan rugalmasságának köszönhetően az ellenfél kapusánál rendszerint magasabbra ugrott és úgy fejelte be a labdát a hálóba, ezt nevezték felhőfejesnek. „Kocka” – ez volt a másik ragadványneve – talán csak abban nem lett példakép, hogy egész életében megrögzötten cigarettázott. Sajnos ennek meg is lett a szomorú következménye, már ötvenedik születésnapja előtt rákbetegséggel kórházba került, ahol tisztázatlan körülmények között meghalt. Sokan azt mondják, öngyilkos lett, de a fia ebben nem hisz.