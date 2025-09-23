szeptember 23., kedd

Tekla névnap

20°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kocsis Sándorra emlékezett az Aranycsapat Alapítvány

2 órája

Koszorú az emlékművön, 96 éve született a csatár

Címkék#Kocsis Sándor#Aranycsapat Alapítvány#Kű Lajos

Az Aranycsapat Alapítvány már javában arra készül, hogy Szabó Katalin négyszeres tornász olimpiai bajnok szobrának avatása után október 3-án a kétszeres aranyérmes Francia Zsuzsannáról készült alkotás előtt is ünnepeljen a székesfehérvári Olimpiai Parkban. De közben nem feledkeznek meg a jeles évfordulókról, Helsinki hőseiről sem. Hétfőn Kocsis Sándor születésnapja alkalmából került koszorú Melocco Miklós emlékművére.

Tihanyi Tamás

Kű Lajos, a székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány elnöke kezdeményezte annak idején, hogy a Barcelonában elhunyt nagyszerű csatár földi maradványai hazakerüljenek, és elérte, hogy Kocsis Sándor a Szent István Bazilikában nyugodhat Puskás Ferenc mellett. Ő volt az is, aki nemrégiben Székesfehérvárra, az Olimpiai Emlékmű mellé hívta a katalán nagyvárosban élő ifjabb Kocsis Sándort, a FEOL akkor interjút készített a meghatódott vendéggel.

Kű Lajos idén sem feledkezett el Kocsis Sándorról
Kű Lajos idén sem feledkezett el Kocsis Sándorról
Forrás: Aranycsapat Alapítvány

Kocsis Sándort az 1954. évi világbajnokságon szerzett tizenegy találatával a mérkőzéssorozat gólkirályának avatták, de ő volt a legjobbja annak a találkozónak is, amit a sportújságírók minden idők legnagyszerűbb mérkőzésének szavaztak meg. Talán a világbajnokság elődöntőjében, Uruguay csapata ellen mutatott teljesítménye a legemlékezetesebb. Gólerősségére jellemző, hogy a később világbajnok NSZK ellen négy gólt is lőtt. Életében 904 mérkőzésen lépett pályára és 1183 találatot szerzett, mérkőzésenként a gólátlaga 1,31 volt.

Kocsis Sándor sajnos fiatalon halt meg
Kocsis Sándor sajnos fiatalon halt meg
Forrás: Fortepan/Faragó György

Kű Lajos a rövid megemlékezésen ismét felidézte az Aranycsapat klasszisának életútját, amely a fővárosi Teleki térről indult, „Aranyfej” ott focizott a többi gyerekkel, amíg csak látta a labdát. A Ferencvároshoz került, de 1950-ben átigazolták Puskás mellé a Honvédba. Páratlan rugalmasságának köszönhetően az ellenfél kapusánál rendszerint magasabbra ugrott és úgy fejelte be a labdát a hálóba, ezt nevezték felhőfejesnek. „Kocka” – ez volt a másik ragadványneve – talán csak abban nem lett példakép, hogy egész életében megrögzötten cigarettázott. Sajnos ennek meg is lett a szomorú következménye, már ötvenedik születésnapja előtt rákbetegséggel kórházba került, ahol tisztázatlan körülmények között meghalt. Sokan azt mondják, öngyilkos lett, de a fia ebben nem hisz.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu