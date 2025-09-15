36 perce
Új Kossuth-szobrot avatnak Kápolnásnyéken
Kossuth Lajos születésnapján, szeptember 19-én avatják fel Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész Kossuthot ábrázoló alkotását Kápolnásnyéken. Az ünnepség a nemzeti emlékezet és a szabadságeszmény előtt tiszteleg.
A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola meghívására ünnepi eseményre várják az érdeklődőket szeptember 19-én, pénteken 16 órától Kápolnásnyéken, a Vörösmarty Emlékház parkjában: ekkor avatják fel ugyanis Pogány Gábor Benő, Munkácsy-díjas szobrászművész új alkotását, amely Kossuth Lajost ábrázolja.A szobrot Hergár Eszter, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont igazgatója avatja fel, míg ünnepi köszöntőt L. Simon László, miniszteri biztos mond.