Új Kossuth-szobrot avatnak Kápolnásnyéken

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola meghívására ünnepi eseményre várják az érdeklődőket szeptember 19-én, pénteken 16 órától Kápolnásnyéken, a Vörösmarty Emlékház parkjában: ekkor avatják fel ugyanis Pogány Gábor Benő, Munkácsy-díjas szobrászművész új alkotását, amely Kossuth Lajost ábrázolja.A szobrot Hergár Eszter, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont igazgatója avatja fel, míg ünnepi köszöntőt L. Simon László, miniszteri biztos mond.