Hatalmas fejlesztés a Fejér vármegyei kórházban

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, dr. Szilágyi Örs szerint a modern berendezés megérkezése nemcsak műszaki, hanem szakmai mérföldkő is. A több tonnás gép beemelése különleges előkészületeket igényelt: falakat bontottak, a rendeléseket áthelyezték, és speciális Faraday-kalitkát építettek.

Az új MR-készülék beemelése technikai kihívás volt a kórházban

Hatalmas előrelépés a kórház számára, de mikor indulhatnak a vizsgálatok?

A szükséges engedélyeztetés októberben várható, így decemberben már el is kezdődhetnek a vizsgálatok. Először végtagi MR-vizsgálatokat végeznek, majd a hasi, koponya- és gyermekvizsgálatok is bekerülnek a rendszerbe – részletezi a duol.

A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház falai között már zajlanak a munkálatok egy 500 millió forintos diagnosztikai eszköz beüzemelésére, amely korszakváltást ígér az ellátásban, melyről további részletek IDE kattintva olvashatók. Ezzel párhuzamosan a székesfehérvári Szent György Kórház modernizációja is előrehalad: a kormány szeptemberi határozata pontosította egy nagyobb beruházás ütemezését és finanszírozását, amelyre 2025–2026-ban több mint 1,8 milliárd forintot különítettek el, erről részletesebben cikkünkben írtunk, mely IDE kattintva olvasható.