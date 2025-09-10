szeptember 10., szerda

Közlekedés

1 órája

Használatban Székesfehérvár legújabb körforgalma – videón mutatjuk!

Címkék#Székesfehérvár#körforgalom#forgalom

A napokban adták át Székesfehérvár legújabb körforgalmát a Kelemen Béla út és a Hübner utca kereszteződésében. Megnéztük, hogy most milyen a forgalom arrafelé.

Déri Brenda
Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Ahogy azt a feol.hu-n olvashatták a beruházástól azt várják, hogy az autósok lassabban haladnak az érintett szakaszon, illetve az arra közlekedő gyalogosok nagyobb biztonságban kelhetnek át az úttesten. Utóbbi miatt kiépítették a közeli gyalogos átkelőhelytől az iskoláig vezető járdaszakaszt is. A körforgalom átadása óta eltelt néhány nap, így ismét kilátogattunk, hogy megnézzük valóban beváltotta e a hozzá fűzött reményeket. 

körforgalom Székesfehérváron
Így fest néhány nappal az átadás után Székesfehérvár legújabb körforgalma.
Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

A délutáni órák ellenére a forgalom nem volt sűrű, az autósok lassan és körültekintően közlekedtek és betartották a KRESZ azon szabályait, melyek a körforgalomba való be- és kihajtásra vonatkoznak.

Nagy Zsolt, az önkormányzat közlekedési irodájának vezetője az átadáskor elmondta: ugyan a teljes lakótelepen 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, a körforgalmak még inkább rákényszerítik a sofőröket a lassításra. 

Videón mutatjuk, hogy milyen volt a forgalom a körforgalomnál kedd délután:

 

 

