2 órája
Használatban Székesfehérvár legújabb körforgalma – videón mutatjuk!
A napokban adták át Székesfehérvár legújabb körforgalmát a Kelemen Béla út és a Hübner utca kereszteződésében. Megnéztük, hogy most milyen a forgalom arrafelé.
Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap
Ahogy azt a feol.hu-n olvashatták a beruházástól azt várják, hogy az autósok lassabban haladnak az érintett szakaszon, illetve az arra közlekedő gyalogosok nagyobb biztonságban kelhetnek át az úttesten. Utóbbi miatt kiépítették a közeli gyalogos átkelőhelytől az iskoláig vezető járdaszakaszt is. A körforgalom átadása óta eltelt néhány nap, így ismét kilátogattunk, hogy megnézzük valóban beváltotta e a hozzá fűzött reményeket.
A délutáni órák ellenére a forgalom nem volt sűrű, az autósok lassan és körültekintően közlekedtek és betartották a KRESZ azon szabályait, melyek a körforgalomba való be- és kihajtásra vonatkoznak.
Nagy Zsolt, az önkormányzat közlekedési irodájának vezetője az átadáskor elmondta: ugyan a teljes lakótelepen 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, a körforgalmak még inkább rákényszerítik a sofőröket a lassításra.
Videón mutatjuk, hogy milyen volt a forgalom a körforgalomnál kedd délután: