Használatban Székesfehérvár legújabb körforgalma – videón mutatjuk!

Ahogy azt a feol.hu-n olvashatták a beruházástól azt várják, hogy az autósok lassabban haladnak az érintett szakaszon, illetve az arra közlekedő gyalogosok nagyobb biztonságban kelhetnek át az úttesten. Utóbbi miatt kiépítették a közeli gyalogos átkelőhelytől az iskoláig vezető járdaszakaszt is. A körforgalom átadása óta eltelt néhány nap, így ismét kilátogattunk, hogy megnézzük valóban beváltotta e a hozzá fűzött reményeket.

Így fest néhány nappal az átadás után Székesfehérvár legújabb körforgalma.

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

A délutáni órák ellenére a forgalom nem volt sűrű, az autósok lassan és körültekintően közlekedtek és betartották a KRESZ azon szabályait, melyek a körforgalomba való be- és kihajtásra vonatkoznak.

Nagy Zsolt, az önkormányzat közlekedési irodájának vezetője az átadáskor elmondta: ugyan a teljes lakótelepen 30 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, a körforgalmak még inkább rákényszerítik a sofőröket a lassításra.