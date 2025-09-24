Balázs Klári megtörte a csendet: Ezért nincs közös gyermeke Korda Gyurival (videó)

Korda György felesége, Balázs Klári erről a Világtalálkozó című műsorban beszélt részletesen. Mint elmondta, nem akarta másra bízni a babáját a sok turné és külföldi koncertfellépés miatt, mert úgy érezte, a gyereknek a szüleire van a legnagyobb szüksége.

Lehullt a lepel Balázs Klári és Korda György házasságáról.

Forrás: MW

Nem akartam, hogy ne ránk nevessen először, vagy ne nekünk gügyögjön. A kutyámat sem bízom senkire, hát még a gyermekemet

– mondta el a művésznő, hozzátéve, hogy a saját családjában a gyermekkori élményei is megerősítették a döntésében.

A döntés hátterében a hivatás és a szülői felelősség dilemmája állt.

Közben egy hihetetlen sztori is előkerült Korda Gyuri bácsiról, amikor egy kártyapartin kiderült, hogy elfogyott a pénze.