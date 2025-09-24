szeptember 24., szerda

Szívszorító vallomás

12 perce

Balázs Klári megtörte a csendet: Ezért nincs közös gyermeke Korda Gyurival (videó)

Címkék#szülő#Korda György#család#koncert#gyerek#nevelés#Balázs Klári

Lehullt a lepel! Balázs Klári és Korda György negyven éve töretlen szerelme sokak számára példaértékű, de most először derült fény egy szívszorító titokra. A művésznő őszintén elárulta, miért nem vállaltak közös gyermeket.

Feol.hu

Korda György felesége, Balázs Klári erről a Világtalálkozó című műsorban beszélt részletesen. Mint elmondta, nem akarta másra bízni a babáját a sok turné és külföldi koncertfellépés miatt, mert úgy érezte, a gyereknek a szüleire van a legnagyobb szüksége. 

Lehullt a lepel! Balázs Klári és Korda György szerelme példaértékű Magyarországon. A művésznő őszintén elárulta, miért nem alapítottak családot.
Lehullt a lepel Balázs Klári és Korda György házasságáról.
Forrás: MW

 

Nem akartam, hogy ne ránk nevessen először, vagy ne nekünk gügyögjön. A kutyámat sem bízom senkire, hát még a gyermekemet

 – mondta el a művésznő, hozzátéve, hogy a saját családjában a gyermekkori élményei is megerősítették a döntésében.

A hihetetlen bejelentésről az Origo és a Bors is írt, most teljes egészében meghallgathatja a beszélgetést is. A döntés hátterében a hivatás és a szülői felelősség dilemmája állt.

Korda György eddig soha nem hallott története!

Közben egy hihetetlen sztori is előkerült Korda Gyuri bácsiról, amikor egy kártyapartin kiderült, hogy elfogyott a pénze.

Hajós András odaszúrt a legendának

A Sztárban Sztár All Stars zsűritagja nem rejtette véka alá a véleményét: „Többet vártam. De Gyuri bácsitól is!" Részletek ITT!

 

