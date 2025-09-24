12 perce
Balázs Klári megtörte a csendet: Ezért nincs közös gyermeke Korda Gyurival (videó)
Lehullt a lepel! Balázs Klári és Korda György negyven éve töretlen szerelme sokak számára példaértékű, de most először derült fény egy szívszorító titokra. A művésznő őszintén elárulta, miért nem vállaltak közös gyermeket.
Korda György felesége, Balázs Klári erről a Világtalálkozó című műsorban beszélt részletesen. Mint elmondta, nem akarta másra bízni a babáját a sok turné és külföldi koncertfellépés miatt, mert úgy érezte, a gyereknek a szüleire van a legnagyobb szüksége.
Nem akartam, hogy ne ránk nevessen először, vagy ne nekünk gügyögjön. A kutyámat sem bízom senkire, hát még a gyermekemet
– mondta el a művésznő, hozzátéve, hogy a saját családjában a gyermekkori élményei is megerősítették a döntésében.
A hihetetlen bejelentésről az Origo és a Bors is írt, most teljes egészében meghallgathatja a beszélgetést is. A döntés hátterében a hivatás és a szülői felelősség dilemmája állt.
