Gyászol a színház világ – búcsú Koós Boglárkától
Gyászol a színházi világ. A Budaörsi Latinovits Színház közössége megható sorokkal búcsúzott Koós Boglárkától, aki hosszú ideig játszott a társulatban.
Megrendülten fogadta a színházi közösség a hírt, amely mélyen érinti a társulatot és a közönséget egyaránt. Gyászol a Budaörsi Latinovits Színház, amely szívszorító sorokkal búcsúzott szeretett tagjától, Koós Boglárkától.
Koós Boglárka emléke tovább él a színpadon és a nézők szívében.
A társulat a közösségi oldalán közölte a megrendítő hírt. „Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…” – írták a bejegyzésben, amelyből árad a szeretet és a tisztelet. A színház közössége és a közönség is osztozik a veszteségben.
