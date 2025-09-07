szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

25°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Gyászol a színház világ – búcsú Koós Boglárkától

Címkék#Budaörsi Latinovits Színház#Koós Boglárka#halál

Gyászol a színházi világ. A Budaörsi Latinovits Színház közössége megható sorokkal búcsúzott Koós Boglárkától, aki hosszú ideig játszott a társulatban.

Feol.hu

Megrendülten fogadta a színházi közösség a hírt, amely mélyen érinti a társulatot és a közönséget egyaránt. Gyászol a Budaörsi Latinovits Színház, amely szívszorító sorokkal búcsúzott szeretett tagjától, Koós Boglárkától.

Koós Boglárka
Koós Boglárka halála megrendítette a színház világot
Forrás: Budaörsi Latinovits Színház Facebook oldala

Koós Boglárka emléke tovább él a színpadon és a nézők szívében.

A társulat a közösségi oldalán közölte a megrendítő hírt. „Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…” – írták a bejegyzésben, amelyből árad a szeretet és a tisztelet. A színház közössége és a közönség is osztozik a veszteségben.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu