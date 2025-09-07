Gyászol a színház világ – búcsú Koós Boglárkától

Megrendülten fogadta a színházi közösség a hírt, amely mélyen érinti a társulatot és a közönséget egyaránt. Gyászol a Budaörsi Latinovits Színház, amely szívszorító sorokkal búcsúzott szeretett tagjától, Koós Boglárkától.

Koós Boglárka halála megrendítette a színház világot

Forrás: Budaörsi Latinovits Színház Facebook oldala

Koós Boglárka emléke tovább él a színpadon és a nézők szívében.

A társulat a közösségi oldalán közölte a megrendítő hírt. „Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…” – írták a bejegyzésben, amelyből árad a szeretet és a tisztelet. A színház közössége és a közönség is osztozik a veszteségben.