Kollégiumi körkép Fehérváron és vidéken

A tanév kezdetével a hét végétől megtelnek a kollégiumok. S hogy az egyre nehezebb gazdasági hatások miatt, milyen körülmények közepette kezdik meg a nevelő munkát, erről kérdeztünk néhány intézményvezetőt és más felelős szakembert. Az egyik legnagyobb fehérvári intézmény, a József Attila Fiúkollégium vezetője, Nagy Kálmán igazgató tájékoztatásunkra elmondotta, hogy a tanévet telt házzal kezdik, a 460 kollégiumi helyet már betöltötték. S jellemző adat, hogy 19 különböző középiskolából kapnak elhelyezést itt a vidéki tanulók. A másik, hasonló nagyságrendű középiskolai lánykollégium pedig csak részben betöltött. Rákos Csabáné, igazgatónő szerint eddig 392 tanuló nyert felvételt az intézménybe. Ám ez a létszám szeptemberben még változhat. A csökkenő tendencia egyik magyarázata, hogy ettől a tanévtől kezdődően több fehérvári tanulót vettek fel a középiskolákba, amelynek fenntartója – mint a kollégiumoké is – elsősorban a székesfehérvári önkormányzat. Az elhelyezés és a finanszírozás kérdésében évekkel ezelőtt tárgyalást kezdeményeztek néhány környékbeli önkormányzattal, hogy a területükről felvett tanulók arányában vállalják át a költségek egy részét. Ám, mint azt Cser Bélánétól, a fehérvári önkormányzat szakképzési referensétől megtudtuk, ebben a kérdésben nem történt előrelépés. Csupán néhány szociálisan rászoruló gyermek étkezési térítését vállalták a területileg illetékes önkormányzatok, ami csak a családok helyzetén segít, az intézményekén nem. Egyébként a kollégiumi nevelés továbbra is ingyenes, csupán az étkezési térítést kell a szülőknek megfizetni, ami 115 forint 80 fillér naponta. Amennyiben egyes családokban három vagy több eltartott van, akkor ez az összeg 82 forint 80 fillérre módosul. Az idegenben tanuló Fejér megyei gyerekek kollégiumi elhelyezésének könnyítésére a megyei önkormányzat néhány évvel ezelőtt 4 millió forintért 20 kollégiumi helyet vásárolt a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Szántó Kollégiumában. Mint Szabados Tamástól, az oktatási bizottság elnökétől megtudtuk, a helyek betöltéséről tegnap döntöttek, s elhelyezést nyert 13 vidéki, 5 fehérvári és 2 dunaújvárosi tanuló.