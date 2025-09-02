16 perce
Új korszak a sárbogárdi oktatásban: a Petőfi gimnázium a Kodolányi egyetem fenntartásában
A Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium a 2025/26-os tanévtől a Kodolányi János Egyetem fenntartásába került. Az intézmény előtt új perspektívák nyílnak meg: egyetemi együttműködések, magasabb szintű nyelvoktatás, jubileumi események sora és a megye déli részének erősödő szerepe a régió oktatásában.
Fotó: Feol.hu/archív
A nyár végén jelentették be: a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium a 2025/26-os tanévtől hivatalosan is a Kodolányi János Egyetem fenntartásába került. Erről már korábban is készült egy tartalmas beszámoló, most azonban helyi szemszögből, Sárbogárd és a megye déli térségének jövője felől tekintünk a változásra.
Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere hangsúlyozta: a város és a környék életében mérföldkő a fenntartóváltás, hiszen a Petőfi gimnázium eddig is meghatározó szerepet töltött be, most azonban valóban regionális központtá válhat. Mint mondta, a közösség és az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a diákok korszerű és biztos alapot kapjanak a jövőjükhöz.
Varga Gábor országgyűlési képviselő szerint a döntés túlmutat az oktatáson: a térség fejlődése, gazdasági és kulturális megerősödése is kézzelfoghatóan kapcsolódik ahhoz, hogy a megye déli része immár a Kodolányi „nagy család” szerves része.
Sárbogárdnak és környékének most lehetősége van arra, hogy a fiatalok számára itthon is magas szintű, versenyképes tudást biztosítson
– hangsúlyozta a képviselő. Megkerestük Novák-Kovács Zsolt igazgatót is, aki örömmel válaszolt kérdéseinkre.
Mit jelent a Petőfi gimnázium számára, hogy a Kodolányi egyetem lett a fenntartó?
Minden tekintetben új perspektívák nyílnak meg előttünk. Gimnáziumunk eddig is a régió meghatározó iskolája volt, most azonban tényleg megkerülhetetlen intézménnyé válunk a megye déli részén.
Mennyiben változik az oktatási rendszer a diákok számára?
A váltás elsősorban pozitív értelemben érinti a diákokat: egyetemi oktatók is bekapcsolódhatnak a munkánkba előadások formájában, és saját tanáraink számára is nyitottabbá válik az egyetemi tapasztalatszerzés. Sokan kérdezték, fizetős lesz-e az iskola, nos szeretném egyértelműen leszögezni: a Petőfi gimnázium nem lesz fizetős intézmény! A minőségi előrelépést mindenki tapasztalhatja majd, de a közoktatási jelleg változatlan marad.
Milyen különlegessége van a most induló tanévnek?
Az idei tanév különösen nevezetes: a Petőfi gimnázium a 75. tanévét kezdi meg, immár új fenntartóval. Egyfajta szimbolikus jelentősége van ennek az évnek: egyszerre vagyunk a Kodolányi család legfiatalabb tagja és a legrégebbi múlttal rendelkező középiskola. Minden hónapra külön eseményekkel készülünk, így ez egy nagyon fontos és szép jubileumi év lesz. Természetesen a régi diákokat is megszólítjuk, szeretettel hívjuk vissza az intézménybe a korábbi generációkat. A nyelvoktatás pedig új hangsúlyt kap, hiszen iskolánk nyelvvizsgahelyként működik, mostantól a Kodolányi színvonalán, még szorosabb együttműködésben.
Fejér vármegye déli része is csatlakozik a Kodolányi Egyetemhez
A megye déli részének központi bázisa Kodolányi fenntartás alatt
A fenntartóváltás nemcsak intézményi változás: üzenet is arról, hogy a megye déli térsége önálló, erős és jövőképes oktatási központtá válhat. A Petőfi Gimnázium – a városvezetéssel, a térség országgyűlési képviselőjével és a Kodolányi egyetemmel közösen – a jövőben is azon dolgozik, hogy a sárbogárdi és a megye déli részén élő fiatalok biztos alapot kapjanak tanulmányaikhoz és pályájukhoz.