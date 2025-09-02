szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
75 éve oktatnak az intézményben

18 perce

Új korszak a sárbogárdi oktatásban: a Petőfi gimnázium a Kodolányi egyetem fenntartásában

Címkék#Kodolányi Egyetem#jubileumi#Petőfi Gimnázium

A Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium a 2025/26-os tanévtől a Kodolányi János Egyetem fenntartásába került. Az intézmény előtt új perspektívák nyílnak meg: egyetemi együttműködések, magasabb szintű nyelvoktatás, jubileumi események sora és a megye déli részének erősödő szerepe a régió oktatásában.

Bokányi Zsolt
Új korszak a sárbogárdi oktatásban: a Petőfi gimnázium a Kodolányi egyetem fenntartásában

Fotó: Feol.hu/archív

A nyár végén jelentették be: a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium a 2025/26-os tanévtől hivatalosan is a Kodolányi János Egyetem fenntartásába került. Erről már korábban is készült egy tartalmas beszámoló, most azonban helyi szemszögből, Sárbogárd és a megye déli térségének jövője felől tekintünk a változásra.

Kodolányi
Sárbogárd polgármestere Sükösd Tamás is fontos előre lepésnek érzi a Kodolányi egyetemmel kötött megállapodást
Fotó: Nagy Norbert

Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere hangsúlyozta: a város és a környék életében mérföldkő a fenntartóváltás, hiszen a Petőfi gimnázium eddig is meghatározó szerepet töltött be, most azonban valóban regionális központtá válhat. Mint mondta, a közösség és az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a diákok korszerű és biztos alapot kapjanak a jövőjükhöz.

Varga Gábor országgyűlési képviselő a versenyképes tudást emelte ki
Fotó: Nagy Norbert

Varga Gábor országgyűlési képviselő szerint a döntés túlmutat az oktatáson: a térség fejlődése, gazdasági és kulturális megerősödése is kézzelfoghatóan kapcsolódik ahhoz, hogy a megye déli része immár a Kodolányi „nagy család” szerves része. 

Sárbogárdnak és környékének most lehetősége van arra, hogy a fiatalok számára itthon is magas szintű, versenyképes tudást biztosítson

 – hangsúlyozta a képviselő. Megkerestük Novák-Kovács Zsolt igazgatót is, aki örömmel válaszolt kérdéseinkre.

Novák Kovács Zsolt igazgató (b) átvette az új formátumú kinevezését! Fotó: NAGY NORBERT

Mit jelent a Petőfi gimnázium számára, hogy a Kodolányi egyetem lett a fenntartó?
Minden tekintetben új perspektívák nyílnak meg előttünk. Gimnáziumunk eddig is a régió meghatározó iskolája volt, most azonban tényleg megkerülhetetlen intézménnyé válunk a megye déli részén.

Mennyiben változik az oktatási rendszer a diákok számára?
A váltás elsősorban pozitív értelemben érinti a diákokat: egyetemi oktatók is bekapcsolódhatnak a munkánkba előadások formájában, és saját tanáraink számára is nyitottabbá válik az egyetemi tapasztalatszerzés. Sokan kérdezték, fizetős lesz-e az iskola, nos szeretném egyértelműen leszögezni: a Petőfi gimnázium nem lesz fizetős intézmény! A minőségi előrelépést mindenki tapasztalhatja majd, de a közoktatási jelleg változatlan marad.

Milyen különlegessége van a most induló tanévnek?
Az idei tanév különösen nevezetes: a Petőfi gimnázium a 75. tanévét kezdi meg, immár új fenntartóval. Egyfajta szimbolikus jelentősége van ennek az évnek: egyszerre vagyunk a Kodolányi család legfiatalabb tagja és a legrégebbi múlttal rendelkező középiskola. Minden hónapra külön eseményekkel készülünk, így ez egy nagyon fontos és szép jubileumi év lesz. Természetesen a régi diákokat is megszólítjuk, szeretettel hívjuk vissza az intézménybe a korábbi generációkat. A nyelvoktatás pedig új hangsúlyt kap, hiszen iskolánk nyelvvizsgahelyként működik, mostantól a Kodolányi színvonalán, még szorosabb együttműködésben.

A megye déli részének központi bázisa Kodolányi fenntartás alatt

A fenntartóváltás nemcsak intézményi változás: üzenet is arról, hogy a megye déli térsége önálló, erős és jövőképes oktatási központtá válhat. A Petőfi Gimnázium – a városvezetéssel, a térség országgyűlési képviselőjével és a Kodolányi egyetemmel közösen – a jövőben is azon dolgozik, hogy a sárbogárdi és a megye déli részén élő fiatalok biztos alapot kapjanak tanulmányaikhoz és pályájukhoz. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu