Új korszak a sárbogárdi oktatásban: a Petőfi gimnázium a Kodolányi egyetem fenntartásában

A nyár végén jelentették be: a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium a 2025/26-os tanévtől hivatalosan is a Kodolányi János Egyetem fenntartásába került. Erről már korábban is készült egy tartalmas beszámoló, most azonban helyi szemszögből, Sárbogárd és a megye déli térségének jövője felől tekintünk a változásra.

Sárbogárd polgármestere Sükösd Tamás is fontos előre lepésnek érzi a Kodolányi egyetemmel kötött megállapodást

Fotó: Nagy Norbert

Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere hangsúlyozta: a város és a környék életében mérföldkő a fenntartóváltás, hiszen a Petőfi gimnázium eddig is meghatározó szerepet töltött be, most azonban valóban regionális központtá válhat. Mint mondta, a közösség és az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a diákok korszerű és biztos alapot kapjanak a jövőjükhöz.

Varga Gábor országgyűlési képviselő a versenyképes tudást emelte ki

Fotó: Nagy Norbert

Varga Gábor országgyűlési képviselő szerint a döntés túlmutat az oktatáson: a térség fejlődése, gazdasági és kulturális megerősödése is kézzelfoghatóan kapcsolódik ahhoz, hogy a megye déli része immár a Kodolányi „nagy család” szerves része.

Sárbogárdnak és környékének most lehetősége van arra, hogy a fiatalok számára itthon is magas szintű, versenyképes tudást biztosítson

– hangsúlyozta a képviselő. Megkerestük Novák-Kovács Zsolt igazgatót is, aki örömmel válaszolt kérdéseinkre.

Novák Kovács Zsolt igazgató (b) átvette az új formátumú kinevezését! Fotó: NAGY NORBERT

Mit jelent a Petőfi gimnázium számára, hogy a Kodolányi egyetem lett a fenntartó?

Minden tekintetben új perspektívák nyílnak meg előttünk. Gimnáziumunk eddig is a régió meghatározó iskolája volt, most azonban tényleg megkerülhetetlen intézménnyé válunk a megye déli részén.

Mennyiben változik az oktatási rendszer a diákok számára?

A váltás elsősorban pozitív értelemben érinti a diákokat: egyetemi oktatók is bekapcsolódhatnak a munkánkba előadások formájában, és saját tanáraink számára is nyitottabbá válik az egyetemi tapasztalatszerzés. Sokan kérdezték, fizetős lesz-e az iskola, nos szeretném egyértelműen leszögezni: a Petőfi gimnázium nem lesz fizetős intézmény! A minőségi előrelépést mindenki tapasztalhatja majd, de a közoktatási jelleg változatlan marad.

Milyen különlegessége van a most induló tanévnek?

Az idei tanév különösen nevezetes: a Petőfi gimnázium a 75. tanévét kezdi meg, immár új fenntartóval. Egyfajta szimbolikus jelentősége van ennek az évnek: egyszerre vagyunk a Kodolányi család legfiatalabb tagja és a legrégebbi múlttal rendelkező középiskola. Minden hónapra külön eseményekkel készülünk, így ez egy nagyon fontos és szép jubileumi év lesz. Természetesen a régi diákokat is megszólítjuk, szeretettel hívjuk vissza az intézménybe a korábbi generációkat. A nyelvoktatás pedig új hangsúlyt kap, hiszen iskolánk nyelvvizsgahelyként működik, mostantól a Kodolányi színvonalán, még szorosabb együttműködésben.