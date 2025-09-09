szeptember 9., kedd

Tudás és szomj…

3 órája

Kocsmakvíz Úrhidán – új helyszínen –, a tájháznál

Címkék#kocsmakvíz#játék#tájház

A kocsmakvíz a leginteraktívabb módja a szórakozásnak, és annak, hogy hatalmasat nevessünk a barátainkkal – tartják az úrhidaiak. És a „tudás-szomj” sem smafu…

V. Varga József

Nagy népszerűségnek örvend a településen a kocsmakvíz, a közösségi ház a megszokott, batyus szórakozási lehetőséggel várta a 4–6 fős csapatokat, ezúttal a tájháznál. A felhívás szerint 10 és 99 év között bárki csatlakozhatott a játékhoz, és ételt és italt mindenki vihetett magával a helyszínre.

A győztes UPPTC gárdája, balról a két főszervező, Stivi Zsanett és Kissné Müller Szandra
Forrás: A közösségi ház

A kocsmakvízre 13 csapat nevezett, a játékot Kissné Müller Szandra művelődésszervező és Stivi Zsanett kvízmester vezette. A remek hangulatú esten furfangos kérdések sorjáztak, a témakörök a következők voltak: sütemények; félre sikerült képek; logika; műveltség; tájszólás; állatvilág.

Első helyezett lett az UPPTC gárdája, megelőzve a Kőbányászok és Bolond Istókék csapatát.

 

