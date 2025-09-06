szeptember 6., szombat

Néma főhajtás

37 perce

Kisgyón bányászati múltja sem merülhet feledésbe (képgalériával)

Címkék#hagyomány#Mór#bányász szobor

Néma főhajtás és koszorúzás volt Móron a kisgyóni bányász szobornál szeptember 5-én délután.

Feol.hu

Mór városa szorosan kötődik több bányához is, hiszen lakosai közül sokat dolgoztak a föld alatt Balinkán, Pusztavámon, Kincsesbányán, Gánton és Kisgyónban is. Nem véletlen, hogy a bányászati hagyományok őrzői és a város önkormányzata több napon és több helyen is koszorúzik bányásznap idején.

Néma főhajtás és koszorúzás Móron

Fotók: Hrubos Zsolt

A kisgyóni bányászokról is megemlékeztek Móron szeptember 5-én a Kodály utcai bányász szobornál. Beszédeket nem tartottak, a koszorúzást néma főhajtás követte.

 

